Про це повідомляє Politico.

Рішення уряду Віктора Орбана змусило Європейську комісію та інші країни ЄС шукати альтернативне рішення, щоб гарантувати, що Україна отримає вкрай необхідні кошти в січні.

Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган пообіцяв, що Єврокомісія розгляне, як "запропонувати Україні необхідне рішення вже з січня 2023 року". Розглядається варіант з так званою посиленою співпрацею, який дасть змогу обійти вето.

Проте це рішення вимагатиме від країн ЄС надання національних бюджетних гарантій, які в деяких випадках потребують схвалення парламенту, що може зайняти певний час.

Politico зазначає, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використовує питання допомоги Україні як важіль для забезпечення своєї частки коштів ЄС. Євросоюз заблокував частину грошей, призначених для Будапешта, через порушення в Угорщині верховенства права.

"Ми не змогли прийняти пакет в цілому, але ми не будемо зневірятися. Наші амбіції полягають в тому, що ми розпочнемо виплати Україні в січні", - сказав міністр фінансів Чехії Збинек Станжура, який очолював зустріч міністрів фінансів ЄС.

Він заявив, що потрібно працювати над "рішенням, підтриманим 26 країнами-членами", яке б обійшло вето Угорщини. Воно може бути ухвалено на новому саміті міністрів фінансів ЄС 12 грудня, або на зустрічі лідерів Євросоюзу у середині грудня.

Водночас уряди ЄС мають до 19 грудня прийняти рішення щодо заморожування коштів ЄС для Угорщини. Орбан повинен до цього часу виконати вимоги ЄС, інакше Угорщина втратить 70% виплат ЄС у розмірі 5,8 млрд євро.

18 листопада Віктор Орбан виступив проти плану Європейської комісії з надання Україні допомоги у розмірі 18 млрд євро на 2023 рік і запропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод.

24 листопада Європарламент проголосував за надання Україні макрофінансової допомоги на суму 18 млрд євро.

30 листопада Єврокомісія рекомендувала заблокувати виділення Угорщині 7,5 млрд євро через проблеми з верховенством права.

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