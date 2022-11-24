Європарламент підтримав надання Україні 18 млрд євро допомоги

Про це йшлося на засіданні Європарламенту.

За таке рішення проголосували 507 депутатів, проти – 38, ще 26 європейських політиків утрималися.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що пакет фінансової допомоги Європейського Союзу Україні на 2023 рік становитиме загальним обсягом 18 мільярдів євро, який передбачатиме виділення до 1,5 мільярда євро на місяць.

Раніше повідомлялося, що Європейському Союзу довелося внести зміни до законодавства, щоб технічно було можливо надати Україні перші кошти з нового запропонованого пакета макрофінансової допомоги на 18 млрд євро вже у січні 2023 року.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п’ятницю, 18 листопада, виступив проти плану Європейської комісії з надання Україні допомоги у розмірі 18 мільярдів євро на 2023 рік і запропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод.

10 листопада депутати бундестагу від Соціал-демократичної партії Шольца, Зелених та Вільної демократичної партії — трьох партій у правлячій коаліції - закликали призупинити виплату Угорщині 7,5 млрд від ЄС, якщо Будапешт не доведе серйозне розуміння верховенства права

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