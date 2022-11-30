Єврокомісія рекомендувала заблокувати виділення Угорщині 7,5 млрд євро
У середу 30 листопада Єврокомісія рекомендувала заблокувати виділення Угорщині 7,5 млрд євро через проблеми з верховенством права
Про це повідомляє Euronews.
Угорщина мала час до 19 листопада, аби ухвалити 17 реформ, узгоджених з ЄС протягом літа, щоб уникнути заморожування.
"Хоча низка реформ була здійснена або триває, Угорщина не змогла належним чином реалізувати основні аспекти необхідних 17 заходів для виправлення ситуації", – заявили у Єврокомісії.
Там додали, що вирішили зберегти свою початкову пропозицію від 18 вересня про призупинення 65% зобов’язань за трьома операційними програмами на суму 7,5 млрд євро.
Країни ЄС повинні проголосувати за схвалення рекомендацій Єврокомісії більшістю голосів.
Очікується, що голосування відбудеться не раніше 6 грудня, коли в Брюсселі зберуться міністри економіки країн ЄС.
- 18 вересня Європейська комісія рекомендувала заморозити виплату Угорщині на 7,5 млрд євро через порушення принципів верховенства права.
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