Єврокомісія рекомендувала заблокувати виділення Угорщині 7,5 млрд євро

Про це повідомляє Euronews.

Угорщина мала час до 19 листопада, аби ухвалити 17 реформ, узгоджених з ЄС протягом літа, щоб уникнути заморожування.

"Хоча низка реформ була здійснена або триває, Угорщина не змогла належним чином реалізувати основні аспекти необхідних 17 заходів для виправлення ситуації", – заявили у Єврокомісії.

Там додали, що вирішили зберегти свою початкову пропозицію від 18 вересня про призупинення 65% зобов’язань за трьома операційними програмами на суму 7,5 млрд євро.

Країни ЄС повинні проголосувати за схвалення рекомендацій Єврокомісії більшістю голосів.

Очікується, що голосування відбудеться не раніше 6 грудня, коли в Брюсселі зберуться міністри економіки країн ЄС.

18 вересня Європейська комісія рекомендувала заморозити виплату Угорщині на 7,5 млрд євро через порушення принципів верховенства права.

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