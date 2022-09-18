Єврокомісія рекомендувала заморозити фінансування Угорщини
Європейська комісія рекомендувала заморозити виплату Угорщині на 7,5 млрд євро через порушення принципів верховенства права
Про це повідомляє офіційний сайт Єврокомісії.
Європейська комісія запропонувала заморозити до 65% виплат Угорщині за трьома основними програмами з фонду збалансованого розвитку ЄС. Причиною стало порушення Будапештом принципів верховенства права. Відповідні пропозиції Єврокомісія передала Раді ЄС, яка впродовж місяця має ухвалити остаточне рішення.
"В очікуванні реалізації заходів щодо відновлення верховенства закону в Угорщині колегія Єврокомісії запропонувала Раді ЄС вжити заходів щодо обмеження бюджету в рамках механізму обумовленості виплат дотриманням верховенства закону. Ці заходи включають призупинення 65% виплат за трьома програмами в рамках фонду збалансованого розвитку ЄС", — заявив єврокомісар Йоганнес Хан.
- 14 вересня стало відомо, що Європейська комісія планує рекомендувати скоротити фінансування Угорщини через побоювання з приводу широкомасштабної корупції в країні.
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