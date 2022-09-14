Єврокомісія планує рекомендувати скоротити фінансування Угорщини - Bloomberg
Європейська комісія планує рекомендувати скоротити фінансування Угорщини через побоювання з приводу широкомасштабної корупції в країні
Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на високопосадовців ЄС.
Джерела зазначили, що Європейська комісія планує формалізувати свою оцінку в неділю. Потім протягом трьох місяців уряди ЄС ухвалять остаточне рішення.
Для затвердження пропозиції комісії потрібна кваліфікована більшість держав-членів.
Угорщина стала першою країною, яка стала об’єктом розслідування відповідно до нових правил, що дозволяють ЄС карати членів, які підривають його фінансові інтереси. Єврокомісія витратила місяці на розслідування ерозії верховенства права за час перебування Віктора Орбана при владі.
Уряд Орбана, який втратив доступ до фінансування ЄС в очікуванні на результати розслідування, сподівається отримати понад 40 мільярдів євро у вигляді фінансування ЄС до 2027 року.
- 14 вересня держсекретар МЗС Угорщини з двосторонніх відносин Тамаш Менцер висловив сподівання, що ЄС послабить санкції проти Росії після настання холодів. Він додав, що послаблення санкцій проти РФ "дозволить приборкати енергодефіцит та стрибок цін на пальне".
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