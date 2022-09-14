Про це Менцер заявив у етері телеканалу М1.

За його словами, восени ЄС може переглянути санкції проти Росії на тлі настання холодів та дефіциту палива.

"Перегляд санкцій очікується восени, коли закінчиться піврічний термін їхньої дії. Тому я не виключаю, що дедалі більше людей бачать реальність. Просто тому, що літнє тепло йде. Коли на вулиці тридцятиградусна спека, добре міркувати про постачання газу, але коли настають холодні тижні та місяці і треба опалювати оселі та керувати економікою, захищати робочі місця, реальність стукає у двері кожної країни у Західній Європі", - сказав Менцер.

Він додав, що послаблення санкцій проти РФ "дозволить приборкати енергодефіцит та стрибок цін на пальне".

Менцер підсумував, що наразі газові сховища Угорщини заповнені на 38% і їх вистачить на 81 зимовий день.

Міністр уряду Чехії з європейських питань Мікулаш Бек заявив, що вважає теоретично можливим вихід Угорщини з Європейського Союзу через її деструктивну позицію.

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