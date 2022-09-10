На краю прірви. У Чехії, яка головує в ЄС, обережно натякнули на можливий вихід Угорщини з Союзу
Міністр уряду Чехії з європейських питань Мікулаш Бек вважає теоретично можливим вихід Угорщини з Європейського Союзу
Про це Бек заявив в інтерв’ю чеській радіостанції iROZHLAS.
"У ЄС переговори часто важкі, і їх можуть вести багато країн. Та Угорщина, на мій погляд, пройшла довгий шлях до краю своєрідної прірви, і тепер вона має вирішити: відійти від цього краю чи ризикнути й стрибнути, про наслідки чого я спекулювати не хочу", – сказав він.
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Мікулаш Бек додав, що в найближчі місяці буде зайнятий "утримуванням Угорщини в європейському мейнстримі", та водночас вказав на "невеликий позитивний сигнал" – відмову Будапешта від вимоги виключити із санкційного списку ЄС трьох олігархів.
"Єдність у Європейському Союзі ніколи не була і не буде єдністю єдиного голосу – це завжди буде єдність багатьох. Єдність багатьох голосів, які ведуть між собою діалог, інколи сперечаються, але зрештою знаходять взаємну згоду з ключових питань", – сказав чеський міністр.
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