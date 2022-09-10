Про це Бек заявив в інтерв’ю чеській радіостанції iROZHLAS.

"У ЄС переговори часто важкі, і їх можуть вести багато країн. Та Угорщина, на мій погляд, пройшла довгий шлях до краю своєрідної прірви, і тепер вона має вирішити: відійти від цього краю чи ризикнути й стрибнути, про наслідки чого я спекулювати не хочу", – сказав він.

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Мікулаш Бек додав, що в найближчі місяці буде зайнятий "утримуванням Угорщини в європейському мейнстримі", та водночас вказав на "невеликий позитивний сигнал" – відмову Будапешта від вимоги виключити із санкційного списку ЄС трьох олігархів.

"Єдність у Європейському Союзі ніколи не була і не буде єдністю єдиного голосу – це завжди буде єдність багатьох. Єдність багатьох голосів, які ведуть між собою діалог, інколи сперечаються, але зрештою знаходять взаємну згоду з ключових питань", – сказав чеський міністр.

6 вересня Угорщина пригрозила заблокувати продовження санкцій ЄС проти РФ. Вимагає зняти обмеження з трьох російських олігархів.

31 серпня Угорщина домовилася з РФ про додаткові постачання газу з 1 вересня.

31 серпня очільник МЗС Угорщини Сійярто заявив, що ЄС призупинить угоду з Росією про спрощення видачі віз росіянам. При цьому загальна заборона на видачу віз не буде введена, оскільки щодо цього немає одностайності.

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