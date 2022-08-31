Угорщина домовилася з РФ про додаткові поставки газу з 1 вересня

Про це повідомив міністр закордонних справ Петер Сійярто.

"З "Газпромом" досягнуто домовленості: із завтрашнього дня до Угорщини надходитиме на 5,8 млн кубометрів природного газу більше понад договірну кількість. Наше енергопостачання у безпеці!", - написав Сійярто.

Угорський міністр не вказав, скільки коштуватиме додатковий газ.

"Газпром" у серпні вже почав збільшувати постачання газу в Угорщину, додавши до раніше узгоджених постачань газопроводом "Турецький потік".

Станом на 1 серпня запаси Угорщини складали 3,25 млрд кубометрів газу, що становить понад 51% від загальної місткості сховищ.

Відповідно до угоди, підписаної минулого року, Угорщина отримує 3,5 мільярда кубометрів газу на рік через Болгарію та Сербію та ще 1 мільярд кубометрів через трубопровід з Австрії. Угода з "Газпромом" розрахована на 15 років.

31 серпня очільник МЗС Угорщини Сійярто заявив, що ЄС призупинить угоду з Росією про спрощення видачі віз росіянам. При цьому загальна заборона на видачу віз не буде введена, оскільки щодо цього немає одностайності.

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