Про це пише Politico.

"Угорці практикують власну імперську політику щодо оточуючих країн, де є угорська меншина", — сказав виданню один центральноєвропейський чиновник. - Орбан повинен фінансувати свою щедру соціальну політику, продаючи європейську безпеку".

Він схарактеризував поведінку уряду Угорщини "як російського та китайського троянського коня".

Угорщина, за словами чиновника, продовжить протистояти деяким зусиллям допомогти Україні — але в межах того, як "вони діяли досі". "Вони думають тільки про себе, діють тільки для себе", - додав він.

Політологиня і наукова співробітниця Re:constitution Едіт Згут-Пшибильська вважає, що звинувачення на адресу Києва і Заходу у війні відіграє важливу роль у виборчому наративі Орбана. "Це чудово відповідає євроскептичному популізму Фідес, який стверджує, що корумпований імперіалістичний Захід ставить під загрозу стабільність у Центральній та Східній Європі", – сказала вона Politico.

Орбану "наплювати на Україну", — сказав Андраш Сімоні, колишній посол Угорщини в НАТО та США.

Позиція Угорщини щодо війни, на його думку, "це не просто неприємність — це загроза". "Я не думаю, що НАТО чи Європейський Союз сприймають це серйозно. І я вважаю, що це помилка", - наголосив Сімоні.

31 серпня Угорщина домовилася з РФ про додаткові постачання газу з 1 вересня.

31 серпня очільник МЗС Угорщини Сійярто заявив, що ЄС призупинить угоду з Росією про спрощення видачі віз росіянам. При цьому загальна заборона на видачу віз не буде введена, оскільки щодо цього немає одностайності.

Тенісист Сергій Стаховський впевнений, що Угорщина — це маленька Росія, адже як держава, повністю підтримує країну-агресора.

В Угорщині лише 3% виборців Орбана звинувачують РФ у війні в Україні.

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