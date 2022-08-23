В Угорщині лише 3% виборців Орбана звинувачують РФ у війні в Україні
Згідно з опитуванням, лише 3% провладних виборців вважають, що за війну в Україні несе відповідальність Росія
Про це інформує "Європейська Правда" з посиланням на результати опитування IDEA Institute, які наводить портал 24.hu.
Крім того, за даними опитування лише 2% вважають, що Росія несе відповідальна за те, що за пів року між сторонами не було досягнуто миру. Водночас Україну у початку війни звинувачують у чотири рази більше прихильників Орбана – 12%.
При цьому з боку опозиційної коаліції більшість (64%) переконані, що у війні винні росіяни.
Зазначається, що прихильники Орбана здебільшого (49% респондентів) вважають, що за війну несуть основну відповідальність США.
Крім того, прихильники різних партій Угорщини сходяться на думці, що ЄС став гіршим у результаті російсько-української війни, а найбільше виборців тривожить зростання вартості життя та високі ціни на енергоносії.
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