Угорщина – це маленька Росія, - тенісист Стаховський
Тенісист Сергій Стаховський впевнений, що Угорщина - це маленька Росія, адже як держава, повністю підтримує країну-агресора
Про це Стаховський сказав в інтерв'ю "24 каналу".
Проте тенісист відзначив, що має знайомих угорців, які приймали переселенців з України, тому потрібно розділяти владу та громадян.
"Потрібно розуміти, що Угорщина – це маленька Росія. Повна узурпація ЗМІ з боку влади, повний контроль за всіма медіа, які є в країні. Тільки, здається, одна онлайн-платформа є вільною, решту контролює держава. Але треба розділяти владу і провладних громадян та інших громадян цієї країни. У мене було багато знайомих, які давали переселенцям своє житло, давали гроші. Підтримка була, але не від держави Бо держава отримує велику кількість преференцій від РФ щодо газу", - сказав український тенісист Сергій Стаховський.
- 5 серпня Стаховський наголосив, що в Росії немає потрібних сил, щоб перемогти у війні в Україні.
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