Про це повідомляє Football Hub.

За словами Стаховського, українці не дадуть себе окупувати.

"Ми немаленька країна, щоб нас окупувати, просто окупувати, потрібно 5-6 мільйонів людей. Тому що тут не було такого… Багато людей, навіть з прикордонних російськомовних територій, після 14-го року, коли вони побачили, що твориться в ЛНР та ДНР, вже ніхто туди не хотів іти", - сказав Сергій Стаховський.

Тенісист відзначив, що рівень життя в Україні кращий, ніж у РФ.

"Бо якість життя в Україні й напрям, вектор розвитку, який вона взяла, попри всі мінуси, які в нас тут кояться, він діаметрально відрізняється від Росії. Ми рухаємося в напрямі нормального середовища, нормального суспільства, а Росія рухається у зворотньому напрямку", - говорить Стаховський.

Український тенісист Сергій Стаховський ще у 2021 році говорив, що для ексфутболіста збірної Анатолія Тимощука закрита дорога в Україну.

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