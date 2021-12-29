Для Тимощука дорога в Україну закрита, - тенісист Стаховський

Про це повідомляє Sport Arena.



"У мене хороші стосунки з Тимощуком, ми часто спілкуємось. То було його рішення. Я б так не вчинив. Там зашкалює рівень, на якому його цінують та люблять. Він ніде не бухав, завжди був професіоналом, він спілкувався з фанатами. Тому я розумію, чому він туди поїхав. Але в Україні сталося таке ставлення до нього, він розумів, на що йде. Він розумів, що це дорога в один бік. Досі спілкуюся з ним, він усе розуміє та знає, що в Україну йому дорога закрита", - сказав тенісист Сергій Стаховський.

Екскапітан збірної України працює в Росії з 2017-го року. Тимощук є асистентом головного тренера пітерського "Зеніта". Під час кар'єри футболіста півзахисник зіграв за "Зеніт" 150 матчів, забив 18 м'ячів і віддав 3 асисти. Вигравав з росіянами Кубок УЄФА.

Анатолій Тимощук провів за збірну України 144 матчі і забив 4 м'ячі. Він є рекордсменом за кількістю матчів у футболці національної команди.

Тимощук також захищав кольори донецького "Шахтаря", мюнхенської "Баварії", луцької "Волині" та "Кайрата" з Казахстану.

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