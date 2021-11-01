Контрабанда на 10 млн євро і грамоти від "ДНР", - ексдружина Тимощука ошелешила інформацією про колишнього капітана збірної України, який працює в Росії

Про це повідомляє FanDay.net



За словами Навроцької, ікони, які Тимощук перевіз у Росію, не можна вивозити з України.



"Контрабанда у особливо великому розмірі – близько 10 млн євро. Тимощук їх вивіз до Росії. Він колись розповідав, що це українське надбання і таке інше. Але вивіз їх до Росії, і вони перебувають у підвалі його помешкання. Це були наші ікони, але по суті не можна вивозити такі цінності з України", - розповіла ексдружина гравця.



Також стало відомо, що у першій роки війни Анатолій Тимощук отримав грамоту від керівництва "ДНР".



"З Донецька Тимощук теж вивіз через свої зв'язки наше майно, все, що міг, до Росії. А чому б і ні? У перші роки війни Тимощук одержав навіть якусь грамоту від керівництва "ДНР". Тож із Донецька теж може вивозити, що хоче. Тому я переконана, що із Росії Тимощук не збирається взагалі ніколи повертатися до України. Колись були варіанти повернутися через Шевченка, Павелка чи Ахметова. Але не думаю, що він цього хотів насправді", - закінчила думку Надія Навроцька.

Екскапітан збірної України працює в Росії з 2017-го року. Тимощук є асистентом головного тренера пітерського "Зеніта". Під час кар'єри футболіста півзахисник зіграв за "Зеніт" 150 матчів, забив 18 м'ячів і віддав 3 асисти. Вигравав з росіянами Кубок УЄФА.

Анатолій Тимощук провів за збірну України 144 матчі і забив 4 м'ячі. Він є рекордсменом за кількістю матчів у футболці національної команди.

Тимощук також захищав кольори донецького "Шахтаря", мюнхенської "Баварії", луцької "Волині" та "Кайрата" з Казахстану.

У 2017 році стало відомо, що Анатолій Тимощук, колишній капітан збірної України з футболу, 9 травня вшанував пам'ять жертв "Великої вітчизняної війни" з георгіївською стрічкою у Пітері.

У 2019 році проти українського тренера пітерського "Зеніта" Анатолія Тимощука відкрили кримінальні справи в Німеччині.