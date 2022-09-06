Про це повідомляє європейська редакція "Радіо Свобода" з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Зазначимо, ЄС планує продовжити санкції проти фізичних та юридичних осіб, які причетні до повномасштабного вторгнення РФ, ще на пів року. Посли країн-членів мають обговорити це питання 7 вересня. Дія чинних санкцій спливає 15 вересня. Рішення вимагає одностайності усіх членів ЄС.

У Брюсселі є припущення, що Угорщина використовує продовження санкцій як важіль, щоб змусити Брюссель схвалити надання коштів ЄС, які досі були затримані через побоювання щодо порушення верховенства права в країні.

Угорщина вимагає послаблення для російських олігархів Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова.

Окрім цих трьох олігархів, Будапешт також просить зробити виняток для гуманітарних організацій, щоб вони могли працювати з деякими російськими банками, які нині перебувають під санкціями.

Видання зазначає, що Усманов і Авен були додані до санкційного списку наприкінці лютого. Офіційний журнал ЄС називає Усманова "прокремлівським олігархом, який має особливо тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним". Його називають одним із "улюблених олігархів Путіна" і вважають, що він розв'язує його ділові питання.

Авен, кажуть у ЄС, "є одним із приблизно 50 багатих російських бізнесменів, які регулярно зустрічаються з Володимиром Путіним у Кремлі".

Своєю чергою Рашніков був доданий до списку у березні, і Брюссель назвав його "провідним російським олігархом, який є власником та головою ради директорів компанії "Магнітогорський металургійний комбінат" (ММК)".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb