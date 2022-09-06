English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Угорщина погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС проти РФ. Вимагає зняти обмеження з трьох російських олігархів

Угорщина погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС проти РФ. Вимагає зняти обмеження з трьох російських олігархів

6 вересня, 2022 вiвторок
19:40
Світ путін і орбан

Угорщина погрожує заблокувати продовження деяких санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо трьох олігархів з РФ не виключать із переліку санкцій

Про це повідомляє європейська редакція "Радіо Свобода" з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Зазначимо, ЄС планує продовжити санкції проти фізичних та юридичних осіб, які причетні до повномасштабного вторгнення РФ, ще на пів року. Посли країн-членів мають обговорити це питання 7 вересня. Дія чинних санкцій спливає 15 вересня. Рішення вимагає одностайності усіх членів ЄС.

У Брюсселі є припущення, що Угорщина використовує продовження санкцій як важіль, щоб змусити Брюссель схвалити надання коштів ЄС, які досі були затримані через побоювання щодо порушення верховенства права в країні.

Угорщина вимагає послаблення для російських олігархів Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова.

Окрім цих трьох олігархів, Будапешт також просить зробити виняток для гуманітарних організацій, щоб вони могли працювати з деякими російськими банками, які нині перебувають під санкціями.

Видання зазначає, що Усманов і Авен були додані до санкційного списку наприкінці лютого. Офіційний журнал ЄС називає Усманова "прокремлівським олігархом, який має особливо тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним". Його називають одним із "улюблених олігархів Путіна" і вважають, що він розв'язує його ділові питання.

Авен, кажуть у ЄС, "є одним із приблизно 50 багатих російських бізнесменів, які регулярно зустрічаються з Володимиром Путіним у Кремлі".

Своєю чергою Рашніков був доданий до списку у березні, і Брюссель назвав його "провідним російським олігархом, який є власником та головою ради директорів компанії "Магнітогорський металургійний комбінат" (ММК)".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ЄС
Угорщина
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
Виталий Портников
4 вересня, 2022 неділя
Зупинити Росію може тільки можливість обміну ядерними ударами стратегічного характеру, - Портников
5 вересня, 2022 понедiлок
Стало відомо, кому першому зі світових лідерів зателефонував Зеленський вранці після вторгнення РФ
Джон Салліван
5 вересня, 2022 понедiлок
Клімкін пояснив, про що сигналізує синхронне звільнення послів США та ЄС у Росії
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.59
    Купівля 39.59
    Продаж 40.4
  • EUR
    Купівля 39.22
    Продаж 40.25
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
6 вересня
21:00
Зеленський відкрив торги на Нью-Йоркській біржі
Зеленський відкрив торги на Нью-Йоркській біржі, презентував платформу для залучення інвестицій Advantage Ukraine
20:54
ЄС запропонував два варіанти обмеженні ціни на російський газ, - FT
20:40
Карін Жан-П'єр
У США пояснили, чому не варто оголошувати Росію державою-спонсором тероризму
20:26
окупанти рф
"Все мосты разъ**бали, мы просто здесь в полной ж**пе". Окупант з Херсонщини поскаржився дружині на безвихідь
20:11
Національний банк України
НБУ забезпечуватиме каси інших банків готівкою іноземних валют
20:02
Вибух на виставці у Чернігові
Військових, причетних до поранення дітей на виставці у Чернігові, взяли під варту
19:49
Leopard 1А5
"Поділ праці" має сенс. Шольц пояснив, чому Німеччина не постачатиме Україні танки
19:34
ЗСУ
Російські військові ведуть з високою інтенсивністю повітряну розвідку БпЛА та намагаються покращити логістичне забезпечення своїх військ
19:32
Bayraktar Байрактар
Журналіст Славомір Сєраковський і польські волонтери перерахували у Фонд ЗСУ 23 млн 724 тис. злотих від збору коштів на Bayraktar
19:31
Оновлено
Бердянськ. Машина окупанта Бардіна
У окупованому Бердянську біля будівлі адміністрації підірвали автомобіль із "комендантом" міста. Гауляйтер помер у лікарні
19:15
санкції проти Росії
Росія втратила доступ до критично важливих компонентів зброї. США і союзники контролюють можливі джерела постачань, - Politico
19:11
Місце, де народжуються зірки: телескоп Вебба сфотографував туманність "Тарантул"
19:03
нафта ембарго санкції
Індія вивчає пропозицію G7 щодо граничної ціни на нафту з РФ. Китай – проти
19:02
Італія
Італія планує скоротити споживання газу на 7% протягом зимового сезону
18:55
Ексклюзив
Ліз Трасс
Обрання Ліз Трасс новою прем'єркою Британії нічого гарного росіянам не обіцяє, - політик Рибачук
18:53
Суд заборонив "Партію Шарія"
В Україні остаточно заборонили "Партію Шарія"
18:34
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко провів зустріч з делегацією Латвійської Республіки
Латвія готова допомогти відбудувати інфраструктуру Чернігівщини, зруйновану внаслідок російських обстрілів
18:30
Інфографіка
АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:25
Латвія
"Це дорого й незручно. Але ми в Європі платимо грошима, а Україна - людськими життями": прем’єр Латвії про газовий шантаж РФ
18:15
Вивести військових і техніку РФ та створити зону безпеки навколо станції: МАГАТЕ опублікувала звіт за підсумками місії на ЗАЕС
18:04
Путін
"Захід або чесно назве Путіна ядерним терористом, або він посилить гібридний шантаж": Латиніна про майбутній звіт МАГАТЕ щодо ЗАЕС
17:52
Ексклюзив
Оленівка
Закликаємо світ та ООН провести розслідування теракту в Оленівці та повернути полонених азовців, - сестра полоненого начальника штабу полку "Азов" Сандра Кротевич
17:51
ворожа бронемашина втрати рф
"Техніка разом з окупантами перетворилася на згарище": на Донеччині ЗСУ знищили новітній броньовик росгвардії "Патруль"
17:43
Працівникам Запорізької АЕС, які працюють під російською окупацією, не загрожує відповідальність за колабораціонізм, - Верещук
17:39
Нідерландське місто стало першим у світі, де заборонили рекламу м’яса в громадських місцях
17:20
Додаток "Дія"
"Створення та розвиток IT-продуктів": Мінцифри запустило новий безкоштовний курс для айтівців
17:16
Ілон Маск
"Толкін крутиться в труні". Ілон Маск розкритикував новий серіал "Володар перснів"
16:56
На фото Каховська ГЕС
Працюють чотири агрегати з шести: Каховську ГЕС знову підключили до електромережі, - Укргідроенерго
16:54
Рада заборонила транслювати свої засідання під час воєнного стану. Синхронно зі "слугами" голосували колишні депутати ОПЗЖ
16:50
санкції проти Росії
Єврокомісія затвердила призупинення угоди про спрощений візовий режим з РФ із 12 вересня
16:31
Костянтин Жеваго
Пресслужба Костянтина Жеваго спростовує інформацію про ухилення від сплати податків, яка не відповідає дійсності
16:31
санкції проти РФ
Рада звернулася до ЄС із закликом припинити видачу віз громадянам РФ
16:28
Укрзалізниця
"Рівень сервісу, як в європейських дипломатів": Укрзалізниця тестує нові послуги для пасажирів у двох потягах
16:13
Флешмоб гурту Kalush у Києві
Посигналь, якщо слухаєш Kalush. Килиммен влаштував флешмоб у центрі Києва
16:11
Експозиція робіт українських митців "Незридані сльози", Бонн, Німеччина, 01.09.22
Виставка про жахи війни в Україні відкрилася у німецькому Бонні
16:07
У бою з росіянами загинув 27-річний австралійський доброволець
15:53
Ексклюзив
Огризко
Це остання зима, коли Росія шантажує світ енергоносіями, - дипломат Огризко
15:35
Оленівка
Міжнародні організації на практиці неспроможні покарати Росію за теракт в Оленівці, - адвокат захисників Маріуполя
15:13
Ексклюзив
окупанти в Херсоні
Окупанти створюють на Херсонщині гуманітарну кризу, щоб звинуватити в цьому Україну, - журналіст Нікітенко
15:02
Ексклюзив
Виснаження росіян триває і воно має результати, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV