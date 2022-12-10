Країни ЄС досягли угоди про надання Україні 18 млрд євро
Рада ЄС досягла угоди щодо пакета законодавчих актів, який дозволить надавати фінансову допомогу Україні протягом 2023 року у розмірі 18 мільярдів євро
Про це заявила пресслужба Ради ЄС.
"Пропозиція була ухвалена Радою ЄС сьогодні за допомогою письмової процедури і вона буде подана до Європейського парламенту для можливого прийняття наступного тижня", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що пакет допомоги передбачає структурні рішення щодо фінансової підтримки України у 2023 році. Сума кредиту, який буде надано Україні 2023 року, становитиме 18 млрд євро, кредити матимуть 10-річний пільговий період.
"Метою є надання короткострокової фінансової допомоги, фінансування невідкладних потреб України, відновлення критичної інфраструктури та початкової підтримки сталого післявоєнного відновлення з метою підтримки України на її шляху до європейської інтеграції", - підкреслила пресслужба Ради ЄС.
Держави-члени покриватимуть основну частину процентних витрат коштом зовнішніх призначених доходів. Гарантії щодо цього запозичення будуть надані або з бюджету ЄС або державами-членами.
"Україна може розраховувати на ЄС. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, в тому числі й фінансово, стільки, скільки потрібно. Законодавство, яке ми сьогодні ухвалили, означає, що Україна може розраховувати на регулярну фінансову допомогу від ЄС протягом усього 2023 року", - заявив міністр фінансів Чехії Збинек Станюра.
- 24 листопада Європарламент проголосував за надання Україні макрофінансової допомоги на суму 18 млрд євро. До цього виступив проти плану Європейської комісії з надання Україні допомоги в розмірі 18 млрд євро на 2023 рік і запропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод президент Угорщини Віктор Орбан.
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