У Єврокомісії заявили, що знайдуть спосіб виділити Україні 18 млрд євро попри позицію Угорщини
У Єврокомісії заявили, що Україна отримає 18 млрд євро попри позицію Угорщини, адже не можна, щоб одна країна блокувала допомогу Євросоюзу
Про це у Брюсселі на пресконференції після завершення засідання Європейської ради з економічних та фінансових питань сказав виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, передає Інтерфакс-Україна.
Нагадаємо, 6 грудня Угорщина заблокувала пакет допомоги Україні на 18 млрд євро від ЄС.
"Держави-члени віддані працювати, щоби гарантувати надходження цих фінансів до України вже у січні. Україна перебуває у стані війни й відчайдушно потребує підтримки. Ми не можемо дати змогу одній державі-члену відтермінувати і зірвати фінансову підтримку ЄС. Ми це зробимо так чи інакше", - сказав Домбровскіс.
Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії запевнив, що робота з пошуку рішення щодо того, як надати Україні кошти, триватиме найближчими днями.
"ЄС має продемонструвати єдність і солідарність і стримати обіцянки, дані Україні", - наголосив він.
Говорячи про можливі варіанти рішення, виконавчий віцепрезидент нагадав, що комісія їх уже окреслила.
"Це два варіанти – гарантування запозичень може бути з бюджету ЄС, або ж це можуть бути гарантії держав-членів. Це дві можливості", - сказав він.
- 24 листопада Європарламент проголосував за надання Україні макрофінансової допомоги на суму 18 млрд євро.
- 2 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що дати Україні грошей - це "примітивно і просто", й наголосив, що його країна блокуватиме це рішення ЄС.
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