Про це повідомляє Telex.

"Ми не підтримуємо взяття спільного кредиту ЄС для цієї мети, оскільки не хочемо, щоб ЄС перетворився на співтовариство держав, які мають спільні борги. Не треба зі спільноти держав перетворюватися на спільноту боржників. Не Угорщина зазвичай опиняється в ситуації, коли не може повернути свої борги, а інші країни. Ми не підтримуємо спільні запозичення ЄС не тільки у зв'язку з Україною, але й в інших випадках", - сказав Орбан.

За його словами, було би краще, якби кожна країна за власним бажанням виділяла кошти зі свого бюджету на підтримку України. Також Орбан укотре звинуватив Захід у тому, що той підігріває війну.

"Ми зарезервували необхідні гроші та дамо їх Україні у 2023 році. Якби Захід прагнув до миру, то цих витрат не було б, або вони були б не такими великими. Але поки що Угорщина без необхідності вимушена, але розуміє, що необхідно підтримувати Україну", - заявив угорський політик.

Орбан у різкій формі висловився про фінансову допомогу Україні, назвавши її "примітивною".

"Вони не можуть платити пенсії, вони не можуть утримувати свою інфраструктуру, тому вони звернулися до ЄС з проханням "дайте нам грошей". Це ж так просто і примітивно - дати грошей", - сказав він.

ЄС змінить законодавство, щоб надати Україні перші кошти з 18 млрд макрофіну вже у січні. У листопаді Угорщина вже висловлювалась проти цього рішення.

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