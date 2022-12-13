Про це пише Politico.

Євросоюз планував заморозити 7,5 млрд євро, передбачені для Угорщини бюджетом ЄС, через те, що країна відійшла від принципів демократії. На знак протесту Угорщина заблокувала 18 млрд євро допомоги Україні.

Після цього суму штрафних санкцій для Угорщини зменшили до 6,3 млрд євро в обмін на відмову Будапешта від свого вето.

Євросоюз також погодив план витрат Угорщиною грошей на відновлення після пандемії – це ще 5,8 млрд євро у вигляді грантів, які затримувалися протягом півтора року через проблеми з демократією в Угорщині. Для отримання цих грошей уряду Віктора Орбана доведеться виконати низку законодавчих умов, покликаних зміцнити верховенство права.

Посли ЄС схвалили пакет фінансової підтримки для надання Україні 18 мільярдів євро у 2023 році.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb