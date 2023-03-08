Про це йдеться на сторінці представництва Швеції при ЄС.

"Сьогодні після ЄС схвалили виділення додаткових 2 мільярдів євро для Європейського фонду світу", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що допомога діє про готовність відомих європейських партнерів допомогти Україні.

"Це рішення надсилає чіткий сигнал про незмінну відданість військовій підтримці України та інших партнерів", - додають у представництві Швеції при ЄС.