В ЄС погодили виділення €2 млрд фонду миру, з якого фінансують військові постачання Україні
Посли країн Європейського Союзу погодили виділити два мільярди євро фонду миру, з якого фінансуються військові постачання для України
Про це йдеться на сторінці представництва Швеції при ЄС.
"Сьогодні після ЄС схвалили виділення додаткових 2 мільярдів євро для Європейського фонду світу", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що допомога діє про готовність відомих європейських партнерів допомогти Україні.
"Це рішення надсилає чіткий сигнал про незмінну відданість військовій підтримці України та інших партнерів", - додають у представництві Швеції при ЄС.
- Нагадаємо, Європейський Союз 23 січня схвалив сьомий транш в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу Україні. Таким чином загальний обсяг військової допомоги Україні, виділеної за допомогою цього інструмента, зріс до 3,6 млрд євро.
- Саміт Україна – ЄС відбудеться 3 лютого в Києві.
- Станом на 1 лютого ЄС надав Україні військову допомогу на суму в майже 12 млрд євро – як через Європейський фонд миру, так і на двосторонній основі.
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