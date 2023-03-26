Україна прагне збільшити постачання чистої електроенергії до ЄС, - Міненерго

Про це заявив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

"Україна прагне стати хабом чистої електричної енергії для Європи. Країна буде нарощувати здатність постачати чисту електроенергію в ЄС та зберігати її для потреб балансування ринку", - сказав він.

Демченков зазначив, що наразі необхідно обговорити можливості будівництва нових енергетичних коридорів, а також розподільних мереж, які посилять експортно-імпортні спроможності України та інших країн. Він додав, що Україна за допомогою експорту чистої електроенергії допоможе Європейському Союзу у зеленому переході. Нові мережі допоможуть у синхронізації електромереж країн Балтії до ENTSO-E і підвищать енергетичну сталість ЄС.

Заступник міністра заявив, що Україні готова надати Євросоюзу вільні потужності для транзиту та зберігання газу. Так країна пропонує до 15 млрд куб. м потужностей для зберігання газу не лише для приватних іноземних компаній, але й стратегічних запасів газу країн-членів ЄС.

"Безпосередня близькість до кордонів ЄС - це стратегічна перевага, яка, наприклад, дає можливість зберігати LNG, завезений до Європи", - сказав Демченков.

Він також запросив латвійський бізнес долучитися до реалізації програм децентралізації енергосистеми, створення на місцях розподіленої генерації, підготовки проєктів з підвищення енергоефективності домогосподарств та підприємств, проєктів з розвитку біоенергетики та когенерації в Україні.

Також Демченков подякував колегам із латвійського уряду, представникам бізнесу та громадянам Латвії за допомогу енергетичному сектору України.

"Жодна енергосистема не зазнавала таких пошкоджень, як українська за останні 6 місяців, і без вашої допомоги, підтримки у запровадженні санкцій проти агресора нам було б дуже важко зберігати стійкість енергосистеми. На етапі підготовки до наступного опалювального сезону міжнародна допомога все ще має надзвичайно велике значення", - наголосив він.

В Україні станом на 23 березня енергосистема продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності.