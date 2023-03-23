Попри резерв потужності в одній з областей України можливі відключення світла, - Міненерго
В Україні станом на 23 березня енергосистема продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності
Про це повідомляється в заяві міністра енергетики Германа Галущенка.
За словами міністра, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.
"Водночас тривають ремонтні роботи на об‘єктах мережевої інфраструктури, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу. Можливі нетривалі відключення електроенергії у Житомирській області", - попередив Галущенко.
- Прямі втрати від пошкодження і руйнування обладнання генеруючих об’єктів ДТЕК наближаються до 6 млрд гривень. Обладнання компанії ворог атакував 29 разів.
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