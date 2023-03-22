Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Прямі втрати від пошкодження і руйнування обладнання генеруючих об’єктів компанії наближаються до 6 млрд грн. З масштабними руйнуваннями входити у наступний опалювальний сезон буде не легше, ніж у поточний. Допомогти у цьому могла б єдина програма відновлення української енергетики, зокрема, і теплової генерації, яка б консолідувала міжнародну допомогу, державну підтримку, можливості для кредитування зі сторони міжнародних фінансових інституцій", - ідеться в повідомленні.

У компанії заявили про намір до кінця року відремонтувати 28 енергоблоків на своїх ТЕС.