У ДТЕК оцінили руйнування енергетичного обладнання внаслідок російських обстрілів у 6 млрд грн
Прямі втрати від пошкодження і руйнування обладнання генеруючих об’єктів ДТЕК наближаються до 6 млрд гривень. Обладнання компанії ворог атакував 29 разів
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"Прямі втрати від пошкодження і руйнування обладнання генеруючих об’єктів компанії наближаються до 6 млрд грн. З масштабними руйнуваннями входити у наступний опалювальний сезон буде не легше, ніж у поточний. Допомогти у цьому могла б єдина програма відновлення української енергетики, зокрема, і теплової генерації, яка б консолідувала міжнародну допомогу, державну підтримку, можливості для кредитування зі сторони міжнародних фінансових інституцій", - ідеться в повідомленні.
У компанії заявили про намір до кінця року відремонтувати 28 енергоблоків на своїх ТЕС.
- 9 березня російські окупанти атакували три ТЕС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.12
Купівля 38.12Продаж 38.9
-
EUR
Купівля 40.38Продаж 41.27
- Актуальне
- Важливе