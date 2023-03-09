Про це передає ДТЕК.

"Через атаку ворога застосовуються екстрені відключення світла. Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - йдеться в повідомленні.

Такі заходи ввели у Києві та 4 областях - Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській.