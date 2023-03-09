Через атаку ворога застосовуються екстрені відключення світла на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині та Донеччині
Вранці 9 березня у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях через масований обстріл росіян застосовують екстрені відключення світла
Про це передає ДТЕК.
"Через атаку ворога застосовуються екстрені відключення світла. Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - йдеться в повідомленні.
Такі заходи ввели у Києві та 4 областях - Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській.
- У ніч на 9 березня ворог здійснив масовану атаку на Україну. Є влучання по критичній інфраструктурі.
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