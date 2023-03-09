По всій Україні оголошено повітряну тривогу: лунають вибухи
По всій території Україні у ніч на 9 березня оголосили повітряну тривогу – в небі зафіксували ворожі дрони-камікадзе та активність авіації, лунають вибухи
Про поширення імовірної небезпеки свідчить карта повітряних тривог.
"Суспільне" повідомило про звуки вибухів в Одесі, Херсоні та Миколаєві. Також звуки, схожі на вибухи, чули на Вінничині, Житомирщині, Київщині, Львівщині та у Харкові.
"У Харкові серія вибухів. Поки без подробиць, але прошу всіх бути обережними", - написав у телеграм мер Харкова Ігор Терехов.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав громадян не ігнорувати попередження про небезпеку.
Начальник поліції Миколаївської області заявив, що у повітряному просторі зафіксовані ворожі "мопеди".
У Київській області – загроза повітряної атаки, сили ППО напоготові.
"Перебувайте в укриттях або безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги", - додали у КМВА.
В деяких областях через загрози для енергосистеми відімкнено електроенергію.
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