По всій Україні оголошено повітряну тривогу: лунають вибухи

Про поширення імовірної небезпеки свідчить карта повітряних тривог.

"Суспільне" повідомило про звуки вибухів в Одесі, Херсоні та Миколаєві. Також звуки, схожі на вибухи, чули на Вінничині, Житомирщині, Київщині, Львівщині та у Харкові.

"У Харкові серія вибухів. Поки без подробиць, але прошу всіх бути обережними", - написав у телеграм мер Харкова Ігор Терехов.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав громадян не ігнорувати попередження про небезпеку.

Начальник поліції Миколаївської області заявив, що у повітряному просторі зафіксовані ворожі "мопеди".

У Київській області – загроза повітряної атаки, сили ППО напоготові.

"Перебувайте в укриттях або безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги", - додали у КМВА.

В деяких областях через загрози для енергосистеми відімкнено електроенергію.

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