Після нічної атаки частина Києва залишилася без опалення і води, - Кличко

Про це повідомляє в телеграм мер Києва Віталій Кличко.

"Внаслідок ранкової ракетної атаки в столиці пошкоджений об‘єкт енергетичної інфраструктури. Є перебої з теплопостачанням, частина киян залишаються без опалення. Всі служби працюють над усуненням наслідків влучання російської ракети", - йдеться в повідомленні.

Кличко наголосив, що всі служби роблять все, щоб якнайшвидше повернути мешканцям столиці теплопостачання та воду, де є проблеми з її постачанням.