Після нічної атаки частина Києва залишилася без опалення і води, - Кличко
У Києві внаслідок ракетної атаки пошкоджений об‘єкт енергетичної інфраструктури
Про це повідомляє в телеграм мер Києва Віталій Кличко.
"Внаслідок ранкової ракетної атаки в столиці пошкоджений об‘єкт енергетичної інфраструктури. Є перебої з теплопостачанням, частина киян залишаються без опалення. Всі служби працюють над усуненням наслідків влучання російської ракети", - йдеться в повідомленні.
Кличко наголосив, що всі служби роблять все, щоб якнайшвидше повернути мешканцям столиці теплопостачання та воду, де є проблеми з її постачанням.
- У ніч на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. Є влучання по критичній інфраструктурі, а також загиблі й поранені.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.09
Купівля 38.09Продаж 38.93
-
EUR
Купівля 39.82Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе