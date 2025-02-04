Незаконна вирубка лісів у Чорнобильській зоні: що відомо

"З останніх новин: прокуратура нарешті скерувала до суду матеріали досудового розслідування стосовно вирубки декількох сотень дерев. Як я зрозумів, там ідеться про понад 300 кубометрів деревини, яка вже була заарештована. Тобто, це понад сотня вікових переважно дубів, які були зрубані ще у 2023 році.

При цьому, конкретно у цьому випадку ідеться про так звану самовільну рубку, коли без будь-яких документів вирубали ті дерева, які становили найбільший інтерес для деревообробки. Тобто, незважаючи на екологічні наслідки такого вчинку.

І зрозуміло, що тут є високі шанси, що причетних буде притягнуто до відповідальності, але на це потрібен час, і шкода, що ц було виявлено вже постфактум, коли цінні дерева були зрубані".

"Санітарні рубки"

За словами фахівця, це не був єдиний випадок рубки дерев у Чорнобильській зоні відчуження. Він каже про те, що у 2016, 2020, 2021 роках відбувалися санітарні рубки, які "викликали питання з точки зору доцільності".

"Основним обґрунтуванням доцільності таких рубок було "ліквідація сухостою" на ділянках, які або постраждали від масових пожеж у Чорнобильській зоні, і створення мов для недопущення нових пожеж.

З точки зору протипожежного менеджменту, це такий досить сумнівний захід, тому що санітарні рубки можуть мати доцільність, якщо це проріджування навколо доріг, які є основники епіцентрами зародження пожеж. Або десь коло населених пунктів.

Але навіть якщо говорити про такі заходи, тут більш доцільними будуть навіть не санітарні рубки, а рубки догляду у перегущених молодих середньовікових монокульутурах сосни.

Тому що, для розуміння, більшість лісів у Чорнобильській зоні відчуження, на жаль, це монокультури сосни, які були створені переважно штучно ще до аварії на ЧАЕС, або деякі навіть після аварії. З метою закріплення ґрунтів, недопущення поширення радіонуклідів. І, зрозуміло, що в умовах радіаційного забруднення ті ліси, які потребують догляду, його не отримували, і багато де вони перегущені, і там дійсно є ризик виникнення пожеж.

І замість того, щоби налагоджувати протипожежний менеджмент, Державне спеціалізоване підприємство "Північна пуща" часто проводила рубки там, де це фінансово вигідно, де можна отримати найбільше коштів. Це були і санітарні рубки.

У 2020-2021 роках був випадок, який можна вважати теж незаконними рубками, коли на площі понад 100 гектарів було проведено суцільні санітарні рубки без потрібного висновку…

З точки зору екологічного законодавства, це було дуже грубе порушення, тому що нема висновку з оцінки впливу на довкілля. Рубку проводити не можна. Відповідно, це теж незаконна рубка, але така вже, не самовільна, а за певними документами, які не дозволяли почати рубку, поки немає висновку оцінки впливу на довкілля".

Зараз ситуація змінилася, каже Богдан Кученко. У вересні 2022 року всі ліси, які перебувають у складі Чорнобильського заповідника, були передані під постійне користування адміністрації заповідника.

"Відповідно, зараз є надія, що протипожежний менеджмент буде більш адекватний і буде враховувати рекомендації науковців, а не просто фінансові інтереси. Але тут варто розуміти, що такі заходи з попередження пожеж — це все-таки основна мета догляду за лісами у зоні відчуження, тому що коли горить ліс, то крім власне знищення лісу, іде е й вторинне радіаційне забруднення, яке може досягати навіть Києва".

За словами експерта, тому потрібно це пам’ятати і впроваджувати заходи, які будуть "дійсно ефективними", але часто вони не є фінансово вигідними, "на відміну від рубки вікових дубів".

Хто перевіряє деревину на радіацію?

Богдан Кученко каже, що деревину, яку отримують із Чорнобильської зони відчуження, обов’язково мають піддавати процедури радіометричного контролю.