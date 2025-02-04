Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Незаконна вирубка лісів у Чорнобильській зоні: що відомо

Незаконна вирубка лісів у Чорнобильській зоні: що відомо

Євген Козярін
4 лютого, 2025 вiвторок
17:31
Суспільство ліс у Чорнобильській зоні, єкологія

Незаконна вирубка лісів у Чорнобильській зоні: що про це відомо та які масштаби?

Зміст

Про це в ефірі Громадського радіо розповів Богдан Кученко, фахівець зі збереження екосистем ГО "Екодія".

"З останніх новин: прокуратура нарешті скерувала до суду матеріали досудового розслідування стосовно вирубки декількох сотень дерев. Як я зрозумів, там ідеться про понад 300 кубометрів деревини, яка вже була заарештована. Тобто, це понад сотня вікових переважно дубів, які були зрубані ще у 2023 році. 

При цьому, конкретно у цьому випадку ідеться про так звану самовільну рубку, коли без будь-яких документів вирубали ті дерева, які становили найбільший інтерес для деревообробки. Тобто, незважаючи на екологічні наслідки такого вчинку.

І зрозуміло, що тут є високі шанси, що причетних буде притягнуто до відповідальності, але на це потрібен час, і шкода, що ц було виявлено вже постфактум, коли цінні дерева були зрубані".

"Санітарні рубки"

За словами фахівця, це не був єдиний випадок рубки дерев у Чорнобильській зоні відчуження. Він каже про те, що у 2016, 2020, 2021 роках відбувалися санітарні рубки, які "викликали питання з точки зору доцільності".

"Основним обґрунтуванням доцільності таких рубок було "ліквідація сухостою" на ділянках, які або постраждали від масових пожеж у Чорнобильській зоні, і створення мов для недопущення нових пожеж.

З точки зору протипожежного менеджменту, це такий досить сумнівний захід, тому що санітарні рубки можуть мати доцільність, якщо це проріджування навколо доріг, які є основники епіцентрами зародження пожеж. Або десь коло населених пунктів.

Але навіть якщо говорити про такі заходи, тут більш доцільними будуть навіть не санітарні рубки, а рубки догляду у перегущених молодих середньовікових монокульутурах сосни.

Тому що, для розуміння, більшість лісів у Чорнобильській зоні відчуження, на жаль, це монокультури сосни, які були створені переважно штучно ще до аварії на ЧАЕС, або деякі навіть після аварії. З метою закріплення ґрунтів, недопущення поширення радіонуклідів. І, зрозуміло, що в умовах радіаційного забруднення ті ліси, які потребують догляду, його не отримували, і багато де вони перегущені, і там дійсно є ризик виникнення пожеж. 

І замість того, щоби налагоджувати протипожежний менеджмент, Державне спеціалізоване підприємство "Північна пуща" часто проводила рубки там, де це фінансово вигідно, де можна отримати найбільше коштів. Це були і санітарні рубки.

У 2020-2021 роках був випадок, який можна вважати теж незаконними рубками, коли на площі понад 100 гектарів було проведено суцільні санітарні рубки без потрібного висновку…

З точки зору екологічного законодавства, це було дуже грубе порушення, тому що нема висновку з оцінки впливу на довкілля. Рубку проводити не можна. Відповідно, це теж незаконна рубка, але така вже, не самовільна, а за певними документами, які не дозволяли почати рубку, поки немає висновку оцінки впливу на довкілля".

Зараз ситуація змінилася, каже Богдан Кученко. У вересні 2022 року всі ліси, які перебувають у складі Чорнобильського заповідника, були передані під постійне користування адміністрації заповідника.

"Відповідно, зараз є надія, що протипожежний менеджмент буде більш адекватний і буде враховувати рекомендації науковців, а не просто фінансові інтереси. Але тут варто розуміти, що такі заходи з попередження пожеж — це все-таки основна мета догляду за лісами у зоні відчуження, тому що коли горить ліс, то крім власне знищення лісу, іде е й вторинне радіаційне забруднення, яке може досягати навіть Києва".

За словами експерта, тому потрібно це пам’ятати і впроваджувати заходи, які будуть "дійсно ефективними", але часто вони не є фінансово вигідними, "на відміну від рубки вікових дубів".

Хто перевіряє деревину на радіацію?

Богдан Кученко каже, що деревину, яку отримують із Чорнобильської зони відчуження, обов’язково мають піддавати процедури радіометричного контролю.

"Але ще в 2021 році колеги досліджували, що цей контроль по документах є, але він є недостатній. Там під час санітарної рубки декілька проб береться на один гектар, що може бути недостатнім через те, що забруднення дуже диференційоване у просторі. Одна ділянка може бути слабко забруднена, але через кілька десятків метрів рівень забруднення значно вищий, відповідно контроль мав би бути більш прискіпливим".

Теги:
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Київ
-0.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.55
    Купівля 41.55
    Продаж 42.04
  • EUR
    Купівля 42.81
    Продаж 43.54
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
4 лютого
18:38
Євробачення
Євробачення-2025: на Нацвідбір виділили 10,5 млн грн, з них понад 1 млн грн - на запрошених зірок
18:38
Оновлено
Ракетний удар по Ізюму 4 лютого
Війська РФ вдарили балістикою по Ізюму на Харківщині: загинули 5 людей, 52 поранено
18:33
Зеленський, Трамп
"Ми відкриті, щоби заходили інвестиції американських компаній": Зеленський відреагував на заяву Трампа щодо рідкісноземельних елементів
18:22
Тимур Ткаченко
Ткаченко провів перше засідання Ради оборони Києва: ухвалено важливе рішення щодо захисту критичної інфраструктури
18:16
Володимир Зеленський
Зеленський і премʼєр-міністр Австралії обговорили військову допомогу для України
18:10
Ігор Додон
"Історично молдавські землі": проросійський політик Додон висловив територіальні претензії до України
18:08
Іспанія
Іспанський уряд погодився скоротити робочий тиждень
18:07
Ексклюзив
Україна - США, конгрес
"Відновлення має бути частиною переговорів про мир": виконавчий директор "Добробату" Іванов з "Українського тижня" у Вашингтоні
18:05
OPINION
Функція президента – забезпечити оборону, а не нацькувати на Сирського Мар'яну
18:00
Інтерв’ю
навчальне СТО
Від операторів агродронів до фахівців з альтернативної енергетики. Як в Україні змінюють профтехосвіту
17:58
Тібо Куртуа і Андрій Лунін
Ключовий конкурент Луніна пропустить наступний матч "Реала"
17:57
немовля
Батькам, які на Київщині залишили новонароджену дитину у сумці на вулиці, оголосили підозру
17:38
гривня тисяча гривень
Заявки на "тисячу від Зеленського" подали понад 13 млн українців, більшість витрачає її на комуналку
17:23
Тисяча гривень
"Учительська доплата": Шмигаль заявив, що додаткові кошти почали отримувати майже 500 тис. педагогів
17:23
Ексклюзив
ракета "Трембіта"
Заборона бити західним озброєнням вглиб всієї території РФ знята, але є інша проблема - Defense Express
17:22
Єнс Столтенберг
Ексгенсек НАТО й міністр фінансів Норвегії Столтенберг прокоментував заяви Трампа про мита
17:18
"Поверніть Балабана": студенти КНУКіМ вийшли на мітинг на підтримку звільненого за домагання викладача
17:17
Максим Жорін
"Не дати просто вигребти всі ресурси під нуль": Жорін відреагував на заяву Трампа
17:07
на фото президент Володимир Зеленський
Зеленський доручив пришвидшити модернізацію системи військової авіації
17:07
Італія
Італія виділила €2 млн на запуск проєкту із захисту енергетики України
17:03
наземний роботизований комплекс Гімлі
Евакуює поранених і підвозить боєприпаси: до використання у ЗСУ допустили наземний роботизований комплекс Гімлі
17:02
Ексклюзив
Рівненська АЕС
"Забезпечує енергоживлення ряду областей": експерт з атомної енергетики Литвинський про станцію "Київська", куди приїздив очільник МАГАТЕ Гроссі
17:00
Марко Рубіо
Держдеп не веде переговорів щодо приєднання Канади до складу США, - Рубіо
16:56
Карло Анчелотті
У "Рому" Довбика хочуть запросити легендарного тренера, - AS
16:48
Каньє Вест втратив контракт на $20 млн через оголення Бʼянки Цензорі на "Ґреммі-2025"
16:46
Україна хоче створити продовольчий хаб у Єгипті
16:42
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Політично-стратегічна заява скерована до американців": політолог Таран про ідею Трампа отримувати рідкісноземельні метали від України
16:42
Ілюстративне фото
Росіяни атакували Херсон з безпілотника: є постраждала
16:32
Железняк
"Ніхто не знає, що він мав на увазі", - Железняк про заяву Трампа щодо обміну українських рідкісноземельних елементів
16:31
Оновлено
Очільник МАГАТЕ Гроссі (на фото зліва) перебуває з робочим візитом в Україні
"Ситуація критична": очільник МАГАТЕ відвідав в Україні 9 підстанцій, важливих для функціонування АЕС
16:24
Дієго Арройо
"Шахтар" знайшов в екзотичному чемпіонаті нового захисника за 1 млн євро
16:23
Снайпер ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 54 боєзіткнення, більшість з них на Покровському напрямку
16:21
Ексклюзив
екстренка
Експерт Рябцев пояснив, чи вплине заморозка USAID на енергетичний сектор України
16:20
швидка
РФ атакувала цивільну інфраструктуру Сумщини: є загиблий і поранений
16:05
Олександр Федієнко
Нардеп Федієнко розповів, чи ведуться наразі у парламенті розмови щодо ратифікації угод про припинення вогню
16:04
OPINION
Перший мачо на районі
15:57
Ексклюзив
Ярослав Железняк
Важко перекрити допомогу USAID іншими проєктами, - Железняк про подальше фінансування в Україні
15:57
ЄС США
"Ми готові до співпраці негайно": в ЄС закликали до перемовин зі США щодо мит Трампа
15:56
Партнерський матеріал
Як працює мобільне відділення Ощадбанку: кейс Сумщини
15:53
Анонс
Премія Сестринства 2025
Премія "Портрети сестринства": у березні видання Sestry оголосить імена переможців
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV