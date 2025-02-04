Зеленський доручив пришвидшити модернізацію системи військової авіації

Про це він повідомив у Telegram за підсумками наради щодо розвитку Повітряних сил України.

Президент зазначив, що Україна вже досягла значних успіхів, швидко опанувавши F-16. Також він нагадав, що Франція обіцяє надати Україні винищувачі Mirage до кінця першого кварталу.

"Ми вже зробили надзвичайно вагомі кроки: перейшли на F-16, які ефективно виконують бойові завдання заради України. І це успіх наших Збройних Сил України, один із найшвидших переходів на новий тип літаків серед усіх країн. Очікуємо в нашому небі також французькі винищувачі, які під управлінням українських пілотів обов'язково посилять нашу оборону", - написав Зеленський.

За його словами, зараз Україна має пришвидшити модернізацію системи військової авіації.

"Це нові кадрові підходи, організаційні зміни та значно більша увага командного складу до пілотів, інженерів і всіх наших людей, які вкладають свої знання та енергію в розвиток Повітряних сил", - уточнив президент.

Він зазначив, що доручив міністру оборони України Рустему Умєрову реалізувати визначені організаційні зміни.

"Обговорили перспективи співпраці з партнерами, працюємо над кадровими питаннями для зміцнення командного складу Повітряних сил та керівного складу Міністерства оборони", - резюмував Зеленський.

Що відомо про передачу Україні Mirage 2000

Про те, що Франція віддасть Україні свої винищувачі, 6 червня 2024 року оголосив Емманюель Макрон. Наступного дня президент Франції повідомив про початок навчань з пілотування та технічного обслуговування цих літаків. Макрон не уточнив, про яку кількість літаків наразі йдеться.

У жовтні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що в першій половині 2025 року Україна отримає винищувачі Mirage 2000, які будуть оснащені новим обладнанням.

Пізніше повідомлялося, що Франція поставить Україні перші три реактивні винищувачі Mirage 2000-5 вже в першому кварталі 2025 року.

25 грудня стало відомо, що українські пілоти та механіки завершили підготовку на французьких винищувачах Mirage 2000-5F після шестимісячного навчання.