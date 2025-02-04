Зеленський доручив пришвидшити модернізацію системи військової авіації
Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони України Рустему Умєрову пришвидшити модернізацію системи військової авіації
Про це він повідомив у Telegram за підсумками наради щодо розвитку Повітряних сил України.
Президент зазначив, що Україна вже досягла значних успіхів, швидко опанувавши F-16. Також він нагадав, що Франція обіцяє надати Україні винищувачі Mirage до кінця першого кварталу.
"Ми вже зробили надзвичайно вагомі кроки: перейшли на F-16, які ефективно виконують бойові завдання заради України. І це успіх наших Збройних Сил України, один із найшвидших переходів на новий тип літаків серед усіх країн. Очікуємо в нашому небі також французькі винищувачі, які під управлінням українських пілотів обов'язково посилять нашу оборону", - написав Зеленський.
За його словами, зараз Україна має пришвидшити модернізацію системи військової авіації.
"Це нові кадрові підходи, організаційні зміни та значно більша увага командного складу до пілотів, інженерів і всіх наших людей, які вкладають свої знання та енергію в розвиток Повітряних сил", - уточнив президент.
Він зазначив, що доручив міністру оборони України Рустему Умєрову реалізувати визначені організаційні зміни.
"Обговорили перспективи співпраці з партнерами, працюємо над кадровими питаннями для зміцнення командного складу Повітряних сил та керівного складу Міністерства оборони", - резюмував Зеленський.
Що відомо про передачу Україні Mirage 2000
Про те, що Франція віддасть Україні свої винищувачі, 6 червня 2024 року оголосив Емманюель Макрон. Наступного дня президент Франції повідомив про початок навчань з пілотування та технічного обслуговування цих літаків. Макрон не уточнив, про яку кількість літаків наразі йдеться.
У жовтні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що в першій половині 2025 року Україна отримає винищувачі Mirage 2000, які будуть оснащені новим обладнанням.
Пізніше повідомлялося, що Франція поставить Україні перші три реактивні винищувачі Mirage 2000-5 вже в першому кварталі 2025 року.
25 грудня стало відомо, що українські пілоти та механіки завершили підготовку на французьких винищувачах Mirage 2000-5F після шестимісячного навчання.
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