У МЗС Франції підтвердили, що винищувачі Mirage будуть в Україні до кінця першого кварталу

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю Sud Radio, передає Суспільне.

"Скоро французькі "Міражі" літатимуть в українському небі. Це станеться до кінця першого кварталу цього року", - сказав Барро.

Він також наголосив, що санкції проти Росії продовжаться. За його словами, ЄС працює над 16 пакетом санкцій.

Довідка. Mirage 2000 – це французький багатоцільовий винищувач, який у 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation, основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції наприкінці XX – на початку XXI століття. Перший політ зафіксовано в 1978 році (на рік пізніше за МіГ-29), прийнятий на озброєння у Франції у 1984-му.

Крім того, є на озброєнні армій Греції, Єгипту, ОАЕ, Індії, Перу та Тайваню. Раніше операторами "міражів" були ще й Бразилія та Катар. "Міражі" використовували під час бойових дій у Боснії, Афганістані, Сирії, Лівії та ін.

Що відомо про передачу Україні Mirage 2000

Про те, що Франція віддасть Україні свої винищувачі, 6 червня оголосив Емманюель Макрон. Наступного дня президент Франції повідомив про початок навчань з пілотування та технічного обслуговування цих літаків. Макрон не уточнив, про яку кількість літаків наразі йдеться.

У жовтні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що в першій половині 2025 року Україна отримає винищувачі Mirage 2000, які будуть оснащені новим обладнанням.

Пізніше повідомлялося, що Франція поставить Україні перші три реактивні винищувачі Mirage 2000-5 вже в першому кварталі 2025 року.

25 грудня стало відомо, що українські пілоти та механіки завершили підготовку на французьких винищувачах Mirage 2000-5F після шестимісячного навчання.