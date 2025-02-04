"Забезпечує енергоживлення ряду областей": експерт з атомної енергетики Литвинський про станцію "Київська", куди приїздив очільник МАГАТЕ Гроссі
Доктор фізико-математичних наук, експерт з питань атомної енергетики Людвиг Литвинський розповів станцію "Київська", куди 4 лютого приїздив очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Станція "Київська" - це частина єдиної національної енергомережі. Власне кажучи, це підстанція, яка забезпечує передачу з лінії 750 кВ Рівненської АЕС до єдиної енергомережі та перетворення 750 кВ на 330 кВ, знижену за напругою частину мереж і забезпечує енергоживлення ряду областей, це Житомирська, Київська, ну, декілька інших, я навіть всі не пам'ятаю. Що стосується візиту пана Гроссі, то це візит у рамках єдиної підтримки Міжнародної агенції", - зазначив експерт.
Людвиг Литвинський зауважив, що на цій підстанції перебуває місія МАГАТЕ, яка постійно спостерігає за станом її роботи, адже вона важлива для розвантаження Рівненської атомної станції.
"Оскільки в разі, якщо йде руйнація час частини мережі, то споживання різко падає, і відповідно атомна станція опиняється у стані небезпечному для її експлуатації. Тому і нормальна робота, нормальна експлуатація дійсно важлива для атомної станції Рівненська атомна. Кожне ушкодження подібних підстанцій це ризик для нормальної роботи атомних станцій з простої причини - атомні станції не можуть втрачати споживання їх електроенергії, не можуть нормально працювати в разі, якщо споживання різко переривається. Саме тому пан Гроссі і заявляв про небезпеку подібних подій відносно руйнування мережі від атомних станцій до споживачів", - поясник експерт з атомної енергетики.
- Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі 4 лютого перебуває з робочим візитом в Україні. Він відвідав 9 підстанцій, важливих для функціонування АЕС
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