"Політично-стратегічна заява скерована до американців": політолог Таран про ідею Трампа отримувати рідкісноземельні метали від України

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Я давно говорив про те, щоб зупинити війну потрібно було залучити західні інвестиції, набудувати заводів біля фронту ще до війни й тоді б Путін ніколи не наважився атакувати американські підприємства. Втім, для цього потрібно було дотримуватись іншої політики. Зараз не про це, а про те, що Трамп дійсно заявив, що хоче отримати доступ до рідкісноземельних металів України в обмін на військову допомогу США. Варто зауважити, що найбільші поклади рідкоземельних металів знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, або близько до лінії фронту, або на території, яка потенційно може бути під атакою Росії”, - пояснив Таран.



Політолог зауважив, що перспектива доступу США до рідкісноземельних металів України розглядається в роках. Оскільки, для початку видобутку і постачання металів потрібно зупинити бойові дії.

"Вважаю, що коли Дональд Трамп зробив заяву щодо рідкісноземельних металів України, то робив це з політично-стратегічних міркувань. Ця заява була не в останню чергу розрахована на американську аудиторію. Адже, під час передвиборчої кампанії Трамп постійно наголошував на тому, що США розтринькує кошти, а у відповідь нічого не отримує. Він також говорив і про Україну. Зокрема, що США допомагають Україні й нічого з цього не мають. Тепер йому потрібно обґрунтувати й пояснити чому військова допомога і далі надходить Україні. Також йому потрібно залишити важіль вплив на Путіна. Саме тому і виникла ця досить непогана політтехнологічна схема. Мовляв, що зараз, коли США будуть допомагати Україні, то це не буде безоплатно, а за рідкісноземельні метали, які знаходяться в Україні. Однак, ця перспектива точно не місяців й навіть не років. Бо для того, щоб отримати доступ до родовищ, потрібно припинити бойові дії", - наголосив він.