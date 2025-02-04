Італія виділила €2 млн на запуск проєкту із захисту енергетики України

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням італійського посольства, ця ініціатива фінансується італійським урядом та зосереджена на відновленні енергетичної системи України відповідно до принципу Build Back Better ("Відбудувати краще, ніж було"). Проєкт сприятиме підвищенню ефективності та безпеки енергетичних мереж.

Посол Формоза підкреслив, що в рамках проєкту буде проведено детальний аналіз можливостей інтеграції відновлюваних джерел енергії в енергосистему України.

"Будуть досліджені передові технологічні інструменти для підвищення енергоефективності та зменшення споживання з метою створення моделі більш стійкого енергетичного планування міст", - зазначив він.

Ключовим аспектом проєкту, за словами Формоза, є обмін технологіями й навчання, в яких братимуть участь як італійські, так і українські експерти, для розвитку місцевих компетенцій у сфері сталого управління енергетикою.

"Крім цього, програма підтримає Уряд України у розробці довгострокової політики для енергетичного переходу та залучення інвестицій у сектор відновлюваної енергетики", - додав посол.

Довідково: Проєкт, розроблений спільно з ЮНЕП, є частиною більш комплексної програми Італії з підтримки відновлення та енергетичної безпеки в Україні, на яку загалом виділено 125 млн євро через спільні ініціативи з місцевими та міжнародними партнерами.