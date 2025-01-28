Італійський парламент підтримав продовження військової допомоги Україні до кінця 2025 року

Про це повідомляє ANSA.

Закон підтримали 192 парламентарі, коли 42 проголосували "проти". Водночас його також схвалив сенат.

Опозиція у підтримці продовження військової допомоги Києву розділилася - 3 партії проголосували "за", коли 2 - "проти".