Італійський парламент підтримав продовження військової допомоги Україні до кінця 2025 року
Парламент Італії 28 січня проголосував за продовження військової підтримки України до 31 грудня 2025 року
Про це повідомляє ANSA.
Закон підтримали 192 парламентарі, коли 42 проголосували "проти". Водночас його також схвалив сенат.
Опозиція у підтримці продовження військової допомоги Києву розділилася - 3 партії проголосували "за", коли 2 - "проти".
- 16 грудня італійський уряд ухвалив 10-й пакет військової допомоги для України. Тим часом перелік озброєння, яке буде надіслане Києву, є конфіденційним.
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