Уряд Італії схвалив новий пакет військової допомоги Україні
Італійський уряд ухвалив 10-й пакет військової допомоги для України. Тим часом перелік озброєння, яке буде надіслане Києву, є конфіденційним
Про це пише ANSA.
Так, відповідний пакет допомоги для України буде представлений у середу, 18 грудня, на засіданні комітету парламенту з питань безпеки (COPASIR) міністром оборони Італії Гвідом Крозеттом.
Віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив на конференції послів, що "Італія стоїть поруч з Києвом у всебічній підтримці справедливого миру, який не може бути капітуляцією України".
Крім цього, він додав, що наразі триває робота над "другою мирною конференцією за участю Росії, а також таких партнерів, як Китай, Індія та Бразилія".
Нагадаємо, що у жовтні прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні повідомила, що конференція з відновлення України відбудеться у Римі 10-11 липня 2025 року.
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