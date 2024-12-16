Уряд Італії схвалив новий пакет військової допомоги Україні

Про це пише ANSA.

Так, відповідний пакет допомоги для України буде представлений у середу, 18 грудня, на засіданні комітету парламенту з питань безпеки (COPASIR) міністром оборони Італії Гвідом Крозеттом.

Віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив на конференції послів, що "Італія стоїть поруч з Києвом у всебічній підтримці справедливого миру, який не може бути капітуляцією України".

Крім цього, він додав, що наразі триває робота над "другою мирною конференцією за участю Росії, а також таких партнерів, як Китай, Індія та Бразилія".