Україна хоче створити продовольчий хаб у Єгипті
Міністр агрополітики Віталій Коваль під час візиту до Єгипту відвідав портову інфраструктуру та локації, де український бізнес міг би розмістити свої потужності
Про це повідомила пресслужба відомства.
Згідно з повідомленням, Віталій Коваль із послом України в Єгипті Миколою Нагорним за дорученням президента Володимира Зеленського вивчили можливість створення продовольчого хабу в Єгипті.
"Вони оглянули портову інфраструктуру та локації, де український бізнес може розмістити свої потужності – елеватори, логістичні центри, складські приміщення", - поінформували в Мінагрополітики.
За словами Коваля, очолюване ним відомство прагне, щоб українські аграрії не просто експортували сировину, а використовували спеціальні економічні зони для її переробки.
"Українська продукція має виходити на африканські ринки з доданою вартістю. Це дасть можливість зайти на внутрішній ринок Єгипту та експортувати вже готову продукцію – борошно, макарони, інші харчові продукти – до країн, з якими Єгипет має зону вільної торгівлі", - сказав міністр.
Він наголосив, що Україна може отримати доступ до великого ринку – понад 1,3 млрд споживачів у країнах Африки та арабського світу.
- За даними Мінекономіки, станом на кінець грудня 2024 року Україна експортувала до ЄС 129,2 млн тонн товарів на суму $41,043 млрд. Серед основних партнерів поза ЄС були Китай (2,3 млрд), Туреччина (2,1 млрд), Єгипет (1,6 млрд), Індія (986 млн) та Молдова (935 млн доларів).
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