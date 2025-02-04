Україна хоче створити продовольчий хаб у Єгипті

Про це повідомила пресслужба відомства.

Згідно з повідомленням, Віталій Коваль із послом України в Єгипті Миколою Нагорним за дорученням президента Володимира Зеленського вивчили можливість створення продовольчого хабу в Єгипті.

"Вони оглянули портову інфраструктуру та локації, де український бізнес може розмістити свої потужності – елеватори, логістичні центри, складські приміщення", - поінформували в Мінагрополітики.

За словами Коваля, очолюване ним відомство прагне, щоб українські аграрії не просто експортували сировину, а використовували спеціальні економічні зони для її переробки.

"Українська продукція має виходити на африканські ринки з доданою вартістю. Це дасть можливість зайти на внутрішній ринок Єгипту та експортувати вже готову продукцію – борошно, макарони, інші харчові продукти – до країн, з якими Єгипет має зону вільної торгівлі", - сказав міністр.

Він наголосив, що Україна може отримати доступ до великого ринку – понад 1,3 млрд споживачів у країнах Африки та арабського світу.