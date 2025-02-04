Держдеп не веде переговорів щодо приєднання Канади до складу США, - Рубіо

Про це сказав держсекретар Марко Рубіо в інтервʼю Fox News.

Він зазначив, що США наразі зосереджені на запровадженні мит, а також визнав: це рішення "змінює наші економічні відносини з нашими найближчими сусідами".

Рубіо також наголосив, що його відомство не бере участі в жодних перемовинах стосовно приєднання Канади до США.

"Очевидно, це вплине на наші стосунки з ними. Але ми, як і раніше, залишаємося сусідами й завжди будемо сусідами", - додав він.

Політика Трампа щодо Канади

29 листопада минулого року Дональд Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що якщо 25% торгові мита Вашингтона "вб’ють" канадську економіку, то країні варто стати 51-м штатом США.

10 грудня Трамп назвав у своїй соцмережі канадського Трюдо "губернатором величного штату Канада". 18 грудня він знову озвучив ідею зробити Канаду 51-м штатом через великі американські субсидії, які отримує країна. Згодом, 2 лютого, президент США повторив бажання, що "Канада повинна стати нашим омріяним 51-м штатом".

У Білому домі 31 січня повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.

2 лютого прем'єр Канади Трюдо заявив про запровадження 25% мита на американські товари загальною вартістю 155 млрд канадських доларів у відповідь на рішення президента США, а президентка Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася встановити відповідні мита на всі товари, що надходять із Мексики.

Через два дні Трюдо після розмови з Трампом заявив, що США на місяць відкладуть запровадження мита на канадські товари.