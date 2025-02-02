Жодних митних тарифів, нижчі податки і кращий військовий захист: як Трамп переконує Канаду стати 51-м штатом
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову запропонував Канаді стати 51-м штатом США
Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.
"Ми платимо сотні мільярдів доларів, щоб СУБСИДІЮВАТИ Канаду. Навіщо? Немає ніякої причини. Нам не потрібно нічого з того, що вони мають. Ми маємо необмежену кількість енергії, повинні виробляти власні автомобілі і маємо більше деревини, ніж можемо використати", – зазначив Трамп.
За його словами, "без цих величезних субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна".
"Жорстоко, але правда! Тому Канада повинна стати нашим омріяним 51-м штатом. Набагато нижчі податки і набагато кращий військовий захист для народу Канади - І ЖОДНИХ (митних - ред.) ТАРИФІВ!", - додав він.
- 29 листопада Дональд Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що якщо 25% торгові мита Вашингтона "вб’ють" канадську економіку, то країні варто стати 51-м штатом США.
- 10 грудня Трамп назвав у своїй соцмережі канадського Трюдо "губернатором величного штату Канада". 18 грудня він знову озвучив ідею зробити Канаду 51-м штатом через великі американські субсидії, які отримує країна.
- 16 січня повідомлялось, що Канада склала список американських товарів на 105 млрд доларів, на які можуть запровадити мита, якщо Дональд Трамп обкладе митами канадські товари.
- 21 січня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація з 1 лютого запровадить 25% мита на канадські й мексиканські товари.
- У п'ятницю, 31 січня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна негайно і рішуче відреагує, якщо Сполучені Штати продовжать погрожувати введенням мит.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.6 Купівля 41.6Продаж 42.1
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.01
- Актуальне
- Важливе