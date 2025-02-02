Жодних митних тарифів, нижчі податки і кращий військовий захист: як Трамп переконує Канаду стати 51-м штатом

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Ми платимо сотні мільярдів доларів, щоб СУБСИДІЮВАТИ Канаду. Навіщо? Немає ніякої причини. Нам не потрібно нічого з того, що вони мають. Ми маємо необмежену кількість енергії, повинні виробляти власні автомобілі і маємо більше деревини, ніж можемо використати", – зазначив Трамп.

За його словами, "без цих величезних субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна".

"Жорстоко, але правда! Тому Канада повинна стати нашим омріяним 51-м штатом. Набагато нижчі податки і набагато кращий військовий захист для народу Канади - І ЖОДНИХ (митних - ред.) ТАРИФІВ!", - додав він.