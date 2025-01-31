"Ми готові дати відповідь": Трюдо заявив, що Канада вживатиме заходів, якщо Трамп запровадить мита

Про це інформує Reuters.

Виступаючи перед консультативною радою з питань канадсько-американських відносин, Трюдо заявив, що країна перебуває у критичному моменті.

"Ми готові дати відповідь - цілеспрямовану, сильну, але розумну, негайну відповідь. Це не те, чого ми хочемо, але якщо він піде далі, ми також будемо діяти", - наголосив він.

Трамп встановив крайній термін на суботу для введення 25% тарифів на імпорт з Канади та Мексики. Президент США обґрунтував своє рішення необхідністю боротьби з нелегальною імміграцією та постачанням опіоїду фентанілу до США.

У виданні зазначили, що Канада відправляє 75% свого експорту товарів і послуг до Сполучених Штатів, і обіцяні Трампом тарифи сильно вдарили б по її економіці.

"Я не буду применшувати - наша країна може зіткнутися з важкими часами найближчими днями і тижнями, - додав Трюдо. - Я знаю, що канадці можуть бути стурбовані і занепокоєні, але я хочу, щоб вони знали, що федеральний уряд, і навіть всі уряди, прикривають їхні спини".