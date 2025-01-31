"Ми готові дати відповідь": Трюдо заявив, що Канада вживатиме заходів, якщо Трамп запровадить мита
У п'ятницю, 31 січня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна негайно і рішуче відреагує, якщо Сполучені Штати продовжать погрожувати введенням мит
Про це інформує Reuters.
Виступаючи перед консультативною радою з питань канадсько-американських відносин, Трюдо заявив, що країна перебуває у критичному моменті.
"Ми готові дати відповідь - цілеспрямовану, сильну, але розумну, негайну відповідь. Це не те, чого ми хочемо, але якщо він піде далі, ми також будемо діяти", - наголосив він.
Трамп встановив крайній термін на суботу для введення 25% тарифів на імпорт з Канади та Мексики. Президент США обґрунтував своє рішення необхідністю боротьби з нелегальною імміграцією та постачанням опіоїду фентанілу до США.
У виданні зазначили, що Канада відправляє 75% свого експорту товарів і послуг до Сполучених Штатів, і обіцяні Трампом тарифи сильно вдарили б по її економіці.
"Я не буду применшувати - наша країна може зіткнутися з важкими часами найближчими днями і тижнями, - додав Трюдо. - Я знаю, що канадці можуть бути стурбовані і занепокоєні, але я хочу, щоб вони знали, що федеральний уряд, і навіть всі уряди, прикривають їхні спини".
- 29 листопада Дональд Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що якщо 25% торгові мита Вашингтона "вб’ють" канадську економіку, то країні варто стати 51-м штатом США.
- 10 грудня Трамп назвав у своїй соцмережі канадського Трюдо "губернатором величного штату Канада". 18 грудня він знову озвучив ідею зробити Канаду 51-м штатом через великі американські субсидії, які отримує країна.
- 16 січня повідомлялось, що Канада склала список американських товарів на 105 млрд доларів, на які можуть запровадити мита, якщо Дональд Трамп обкладе митами канадські товари.
- 21 січня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація з 1 лютого запровадить 25% мита на канадські й мексиканські товари.
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