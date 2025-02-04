"Поверніть Балабана": студенти КНУКіМ вийшли на мітинг на підтримку звільненого за домагання викладача
Студенти київського національного університету культури і мистецтв влаштували акцію з вимогою повернути викладача Олександра Балабана, якого 3 лютого звільнили через звинувачення в харасменті
Про це повідомляють "Новини.Live".
У Києві студенти КНУКіМ вийшли на акцію, вимагаючи повернути відстороненого від роботи викладача Олександра Балабана, якого звинувачують у неналежній поведінці.
Вони закликали не вірити чутками. Стоячи з плакатами, студенти скандували "Балабан".
"Університет ніяк не реагує, а студенти вимагають повернення Балабана", - каже одна з мітингувальниць.
- 3 лютого Олександра Балабана звільнили після того, як колишня студентка вишу поділилася, що викладач нібито проводив "антицелюлітні масажі в окремих аудиторіях" та називав студенток "повіями" та "бл*дями". Викладача звинуватили в сексуальних домаганнях і неетичних висловлюваннях. У коментарях під дописом акторки студенти підтримали дівчину й поділилися своїми аналогічними історіями.
- Раніше театрального режисера та викладача Андрія Білоуса в анонімному відео звинуватили у домаганнях до студенток. На відео на Youtube-каналі "Ґвалтівник Білоуса" (@Содом_і_Гоморра_КНУТКіТ) неназвана дівчина з прихованим обличчям заявила, що стала жертвою домагань театрального режисера. Пізніше його відсторонили від роботи.
- Українська акторка, колишня студентка КНУТД поділилася історіями про фізичне та психологічне насильство й цькування студентів і студенток з боку викладача, зірки серіалу "СидОренки-СидорЕнки" Льва Сомова.
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