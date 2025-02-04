"Поверніть Балабана": студенти КНУКіМ вийшли на мітинг на підтримку звільненого за домагання викладача

Про це повідомляють "Новини.Live".

У Києві студенти КНУКіМ вийшли на акцію, вимагаючи повернути відстороненого від роботи викладача Олександра Балабана, якого звинувачують у неналежній поведінці.

Вони закликали не вірити чутками. Стоячи з плакатами, студенти скандували "Балабан".

"Університет ніяк не реагує, а студенти вимагають повернення Балабана", - каже одна з мітингувальниць.