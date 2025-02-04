Евакуює поранених і підвозить боєприпаси: до використання у ЗСУ допустили наземний роботизований комплекс Гімлі
Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у ЗСУ наземний роботизований комплекс Гімлі: він може евакуювати поранених і підвозити боєприпаси
Про це інформує Міноборони.
Вказано, що наземний роботизований комплекс Гімлі призначений для виконання багатьох завдань у бойових діях високої інтенсивності, оскільки це універсальна безпілотна платформа.
Як розповіли у Міноборони, роботизований комплекс може виконувати різні завдання залежно від комплектації й навісного устаткування. Зокрема, він може евакуювати поранених, допомагати з переміщенням особового складу, перевозити боєприпаси, зброю і майно.
"Крім того, НРК Гімлі може оснащуватись зброєю і виконувати функції мобільного бойового модуля, здійснюючи вогневе ураження ворожих цілей. Роботи Гімлі мають невеликі розміри, завдяки яким їх легко транспортувати. Обладнані безшумним електричним двигуном. Повного заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи. Роботи здатні виконувати завдання як удень, так і вночі", - йдеться у повідомленні.
- Протягом січня Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони близько 130 нових зразків озброєння і військової техніки. Приблизно 100 із них виготовлені українськими зброярами.
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