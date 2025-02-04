Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Ключовий конкурент Луніна пропустить наступний матч "Реала"

Ключовий конкурент Луніна пропустить наступний матч "Реала"

Влад Дідусь
4 лютого, 2025 вiвторок
17:58
Футбол Тібо Куртуа і Андрій Лунін

Бельгійський воротар "Реала" Тібо Куртуа не зіграє проти "Леганеса" у матчі Кубка Іспанії з футболу

Зміст

Про це повідомляє пресслужба "Реала".

Основний голкіпер Тібо Куртуа відсутній у заявці мадридського топ-клубу на матч чвертьфіналу Кубка Іспанії, який пройде завтра, 5 лютого.

Найімовірніше тренерський штаб Карло Анчелотті довіриться українцю Андрію Луніну, який є резервним голкіпером мадридців.

Андрій Лунін у поточному сезоні пропустив 10 голів у 7 матчах та тричі зберіг свої ворота в недоторканності. Також в його активі 1 асист.

  • 17 січня у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії з футболу мадридський "Реал" переміг "Сельту". В основі столичного клубу грав Лунін.
Теги:
Новини
Спорт
Реал
Андрій Лунін
Результати футбольних матчів
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-0.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.55
    Купівля 41.55
    Продаж 42.04
  • EUR
    Купівля 42.81
    Продаж 43.54
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
4 лютого
18:38
Євробачення
Євробачення-2025: на Нацвідбір виділили 10,5 млн грн, з них понад 1 млн грн - на запрошених зірок
18:38
Оновлено
Ракетний удар по Ізюму 4 лютого
Війська РФ вдарили балістикою по Ізюму на Харківщині: загинули 5 людей, 52 поранено
18:33
Зеленський, Трамп
"Ми відкриті, щоби заходили інвестиції американських компаній": Зеленський відреагував на заяву Трампа щодо рідкісноземельних елементів
18:22
Тимур Ткаченко
Ткаченко провів перше засідання Ради оборони Києва: ухвалено важливе рішення щодо захисту критичної інфраструктури
18:16
Володимир Зеленський
Зеленський і премʼєр-міністр Австралії обговорили військову допомогу для України
18:10
Ігор Додон
"Історично молдавські землі": проросійський політик Додон висловив територіальні претензії до України
18:08
Іспанія
Іспанський уряд погодився скоротити робочий тиждень
18:07
Ексклюзив
Україна - США, конгрес
"Відновлення має бути частиною переговорів про мир": виконавчий директор "Добробату" Іванов з "Українського тижня" у Вашингтоні
18:05
OPINION
Функція президента – забезпечити оборону, а не нацькувати на Сирського Мар'яну
18:00
Інтерв’ю
навчальне СТО
Від операторів агродронів до фахівців з альтернативної енергетики. Як в Україні змінюють профтехосвіту
17:57
немовля
Батькам, які на Київщині залишили новонароджену дитину у сумці на вулиці, оголосили підозру
17:38
гривня тисяча гривень
Заявки на "тисячу від Зеленського" подали понад 13 млн українців, більшість витрачає її на комуналку
17:31
ліс у Чорнобильській зоні, єкологія
Незаконна вирубка лісів у Чорнобильській зоні: що відомо
17:23
Тисяча гривень
"Учительська доплата": Шмигаль заявив, що додаткові кошти почали отримувати майже 500 тис. педагогів
17:23
Ексклюзив
ракета "Трембіта"
Заборона бити західним озброєнням вглиб всієї території РФ знята, але є інша проблема - Defense Express
17:22
Єнс Столтенберг
Ексгенсек НАТО й міністр фінансів Норвегії Столтенберг прокоментував заяви Трампа про мита
17:18
"Поверніть Балабана": студенти КНУКіМ вийшли на мітинг на підтримку звільненого за домагання викладача
17:17
Максим Жорін
"Не дати просто вигребти всі ресурси під нуль": Жорін відреагував на заяву Трампа
17:07
на фото президент Володимир Зеленський
Зеленський доручив пришвидшити модернізацію системи військової авіації
17:07
Італія
Італія виділила €2 млн на запуск проєкту із захисту енергетики України
17:03
наземний роботизований комплекс Гімлі
Евакуює поранених і підвозить боєприпаси: до використання у ЗСУ допустили наземний роботизований комплекс Гімлі
17:02
Ексклюзив
Рівненська АЕС
"Забезпечує енергоживлення ряду областей": експерт з атомної енергетики Литвинський про станцію "Київська", куди приїздив очільник МАГАТЕ Гроссі
17:00
Марко Рубіо
Держдеп не веде переговорів щодо приєднання Канади до складу США, - Рубіо
16:56
Карло Анчелотті
У "Рому" Довбика хочуть запросити легендарного тренера, - AS
16:48
Каньє Вест втратив контракт на $20 млн через оголення Бʼянки Цензорі на "Ґреммі-2025"
16:46
Україна хоче створити продовольчий хаб у Єгипті
16:42
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Політично-стратегічна заява скерована до американців": політолог Таран про ідею Трампа отримувати рідкісноземельні метали від України
16:42
Ілюстративне фото
Росіяни атакували Херсон з безпілотника: є постраждала
16:32
Железняк
"Ніхто не знає, що він мав на увазі", - Железняк про заяву Трампа щодо обміну українських рідкісноземельних елементів
16:31
Оновлено
Очільник МАГАТЕ Гроссі (на фото зліва) перебуває з робочим візитом в Україні
"Ситуація критична": очільник МАГАТЕ відвідав в Україні 9 підстанцій, важливих для функціонування АЕС
16:24
Дієго Арройо
"Шахтар" знайшов в екзотичному чемпіонаті нового захисника за 1 млн євро
16:23
Снайпер ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 54 боєзіткнення, більшість з них на Покровському напрямку
16:21
Ексклюзив
екстренка
Експерт Рябцев пояснив, чи вплине заморозка USAID на енергетичний сектор України
16:20
швидка
РФ атакувала цивільну інфраструктуру Сумщини: є загиблий і поранений
16:05
Олександр Федієнко
Нардеп Федієнко розповів, чи ведуться наразі у парламенті розмови щодо ратифікації угод про припинення вогню
16:04
OPINION
Перший мачо на районі
15:57
Ексклюзив
Ярослав Железняк
Важко перекрити допомогу USAID іншими проєктами, - Железняк про подальше фінансування в Україні
15:57
ЄС США
"Ми готові до співпраці негайно": в ЄС закликали до перемовин зі США щодо мит Трампа
15:56
Партнерський матеріал
Як працює мобільне відділення Ощадбанку: кейс Сумщини
15:53
Анонс
Премія Сестринства 2025
Премія "Портрети сестринства": у березні видання Sestry оголосить імена переможців
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV