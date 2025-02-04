Ключовий конкурент Луніна пропустить наступний матч "Реала"
Бельгійський воротар "Реала" Тібо Куртуа не зіграє проти "Леганеса" у матчі Кубка Іспанії з футболу
Про це повідомляє пресслужба "Реала".
Основний голкіпер Тібо Куртуа відсутній у заявці мадридського топ-клубу на матч чвертьфіналу Кубка Іспанії, який пройде завтра, 5 лютого.
Найімовірніше тренерський штаб Карло Анчелотті довіриться українцю Андрію Луніну, який є резервним голкіпером мадридців.
Андрій Лунін у поточному сезоні пропустив 10 голів у 7 матчах та тричі зберіг свої ворота в недоторканності. Також в його активі 1 асист.
- 17 січня у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії з футболу мадридський "Реал" переміг "Сельту". В основі столичного клубу грав Лунін.
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