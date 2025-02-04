Ключовий конкурент Луніна пропустить наступний матч "Реала"

Про це повідомляє пресслужба "Реала".

Основний голкіпер Тібо Куртуа відсутній у заявці мадридського топ-клубу на матч чвертьфіналу Кубка Іспанії, який пройде завтра, 5 лютого.

Найімовірніше тренерський штаб Карло Анчелотті довіриться українцю Андрію Луніну, який є резервним голкіпером мадридців.

Андрій Лунін у поточному сезоні пропустив 10 голів у 7 матчах та тричі зберіг свої ворота в недоторканності. Також в його активі 1 асист.