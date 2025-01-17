Дубль 18-річного вундеркінда вивів "Реал" з Луніним у чвертьфінал Кубка Іспанії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Реал" - "Сельта" закінчився перемогою мадридців з рахунком 5:2. Завдяки голам Кіліана Мбаппе та Вінісіуса Жуніора "королівський" клуб вів у рахунку до 83-ї хвилини, але наприкінці основного часу втратив перевагу. Спершу Жонатан Бамба забив через помилку оборони, а після цього Маркос Алонсо реалізував пенальті.

Гра перейшла в овертайм, де долю матчу вирішив 18-річний Ендрік, який на 79-й хвилині замінив Кіліана Мбаппе. У додатковий час бразилець оформив дубль, ще один мʼяч забив Федеріке Вальверде.

Український воротар Андрій Лунін вийшов на матч у стартовому складі, а за версією FlashScore отримав оцінку 6,5. Для голкіпера це 7-й матч у цьому сезоні.

Кубок Іспанії

1/8 фіналу

16 січня

"Реал" - "Сельта" 5:2

Голи: Мбаппе, 37, В. Жуніор, 48, Ендрік, 108, 119, Вальверде, 112 - Бамба, 83, Алонсо, 90+1 (пен.)