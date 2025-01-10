"Реал" виставив Луніна на продаж, - ЗМІ
Український воротар Андрій Лунін потрапив у список футболістів, яких готовий продати мадридський "Реал"
Про це повідомляє Defensa Central.
Президент "Реала" Флорентіно Перес ухвалив рішення щодо списку гравців, яких клуб виставляє на продаж. За інформацією джерела, у списку голкіпер Андрій Лунін, захисники Фран Гарсія та Ферлан Менді, а також півзахисник Дані Себальйос.
Мадридський топ-клуб не перешкоджатиме відходу цих чотирьох гравців, якщо вони попросять про трансфер або надійде відповідна пропозиція. Декілька клубів зацікавлені у цих футболістах, проте поки пропозицій "Реал" не отримував.
Лунін у поточному сезоні пропустив 8 голів у 6 матчах та тричі зберіг свої ворота в недоторканності. Також в його активі 1 асист.
- 18 грудня "Реал" переміг мексиканську "Пачуку" у фіналі Міжконтинентального кубка.
- 7 січня Андрій Лунін вийшов в основному складі "Реалу" вшосте у нинішньому сезоні та втретє залишив ворота недоторканими.
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