"Реал" виставив Луніна на продаж, - ЗМІ

Про це повідомляє Defensa Central.

Президент "Реала" Флорентіно Перес ухвалив рішення щодо списку гравців, яких клуб виставляє на продаж. За інформацією джерела, у списку голкіпер Андрій Лунін, захисники Фран Гарсія та Ферлан Менді, а також півзахисник Дані Себальйос.

Мадридський топ-клуб не перешкоджатиме відходу цих чотирьох гравців, якщо вони попросять про трансфер або надійде відповідна пропозиція. Декілька клубів зацікавлені у цих футболістах, проте поки пропозицій "Реал" не отримував.

Лунін у поточному сезоні пропустив 8 голів у 6 матчах та тричі зберіг свої ворота в недоторканності. Також в його активі 1 асист.