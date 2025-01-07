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Головна Футбол Лунін зіграв "сухий" матч за "Реал" проти команди іншого українця

Лунін зіграв "сухий" матч за "Реал" проти команди іншого українця

Дмитро Марценишин
7 січня, 2025 вiвторок
06:19
Футбол Андрій Лунін (у верхньому ряду ліворуч) перед матчем Кубка Іспанії за "Реал"

У понеділок, 6 січня, український голкіпер Андрій Лунін не пропустив жодного гола та допоміг "Реалу" перемогти "Депортіво Мінеру" в 1/16 фіналу Кубка Іспанії

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт "Реалу"

У матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії мадридці перемогли команду четвертого дивізіону з рахунком 5:0. За "Реал" дубль зробив турок Арда Гюлер, по голу забили уругваєць Федеріко Вальверде, француз Едуардо Камавінга та хорват Лука Модріч. 

Андрій Лунін вийшов в основному складі "Реалу" вшосте у нинішньому сезоні та втретє залишив ворота недоторканими. 

За "Депортіво Мінеру" виступає інший український голкіпер - Олег Олійник. Гру проти "Реалу" він провів у запасі. 

Кубок Іспанії

1/16 фіналу 

6 січня

"Депортіво Мінера" - "Реал" 0:5

Голи: Вальверде, 5, Камавінга, 13, Гюлер, 28, 88, Модріч, 55

 

Теги:
Новини
Спорт
Реал
Андрій Лунін
Лука Модріч
Результати футбольних матчів
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