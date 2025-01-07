Лунін зіграв "сухий" матч за "Реал" проти команди іншого українця
У понеділок, 6 січня, український голкіпер Андрій Лунін не пропустив жодного гола та допоміг "Реалу" перемогти "Депортіво Мінеру" в 1/16 фіналу Кубка Іспанії
Про це повідомляє офіційний сайт "Реалу".
У матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії мадридці перемогли команду четвертого дивізіону з рахунком 5:0. За "Реал" дубль зробив турок Арда Гюлер, по голу забили уругваєць Федеріко Вальверде, француз Едуардо Камавінга та хорват Лука Модріч.
Андрій Лунін вийшов в основному складі "Реалу" вшосте у нинішньому сезоні та втретє залишив ворота недоторканими.
За "Депортіво Мінеру" виступає інший український голкіпер - Олег Олійник. Гру проти "Реалу" він провів у запасі.
Кубок Іспанії
1/16 фіналу
6 січня
"Депортіво Мінера" - "Реал" 0:5
Голи: Вальверде, 5, Камавінга, 13, Гюлер, 28, 88, Модріч, 55
- 18 грудня "Реал" переміг мексиканську "Пачуку" у фіналі Міжконтинентального кубка.
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