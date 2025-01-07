Лунін зіграв "сухий" матч за "Реал" проти команди іншого українця

Про це повідомляє офіційний сайт "Реалу".

У матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії мадридці перемогли команду четвертого дивізіону з рахунком 5:0. За "Реал" дубль зробив турок Арда Гюлер, по голу забили уругваєць Федеріко Вальверде, француз Едуардо Камавінга та хорват Лука Модріч.

Андрій Лунін вийшов в основному складі "Реалу" вшосте у нинішньому сезоні та втретє залишив ворота недоторканими.

За "Депортіво Мінеру" виступає інший український голкіпер - Олег Олійник. Гру проти "Реалу" він провів у запасі.

Кубок Іспанії

1/16 фіналу

6 січня

"Депортіво Мінера" - "Реал" 0:5

Голи: Вальверде, 5, Камавінга, 13, Гюлер, 28, 88, Модріч, 55