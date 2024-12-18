"Реал" впевнено переміг "Пачуку" у фіналі Міжконтинентального кубка
У середу, 18 грудня, іспанський "Реал" переміг мексиканську "Пачуку" у фіналі Міжконтинентального кубка
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Гра, яка проходила у Лусаїлі (Катар), завершилась з рахунком 3:0 на користь "Реал". По голу у ворота мексиканської "Пачуки" забили Кіліан Мбаппе, Родріго та Вінісіус Жуніор.
Для мадридців, за яких виступає голкіпер Андрій Лунін, матч проти мексиканців був першим на турнірі. Щоправда, українець провів фінал на лаві запасних.
"Пачука" на шляху до фіналу в 1/4 перемогла бразильський "Ботофаго" (3:0), а у півфіналі здолала у серії післяматчевих пенальті єгипетський "Аль-Ахлі" (0:0; 6:5).
Міжконтинентальний кубок
Фінал
18 грудня
"Реал" (Іспанія) - "Пачука" (Мексика) 3:0
Голи: Мбаппе, 37, Родріго, 53, Вінісіус, 84 (пен.)
Що відомо про Міжконтинентальний кубок
ФІФА відновив розіграш Міжконтинентального кубка після реформування клубного чемпіонату світу. Турнір щорічно проходитиме за старим форматом ЧС серед клубів - за участю переможців головних континентальних турнірів. Натомість перший клубний ЧС за участю 32 команд відбудеться влітку 2025 року в США.
Міжконтинентальний кубок розігрувався з 1960 до 2004 року між переможцями найпрестижніших клубних турнірів Європи та Південної Америки.
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