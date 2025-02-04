Одна з жінок, що звинуватили Ніла Ґеймана в сексуальному насильстві й торгівлі людьми, подала до суду на нього і його дружину
Скарлетт Павловіч, колишня няня дітей письменника Ніла Ґеймана, подала цивільний позов проти автора і його дружини, співачки Аманди Палмер, звинувативши його у зґвалтуванні, а її - у торгівлі людьми
Про це пише The Guardian.
Жінка з Нової Зеландії Скарлетт Павловіч подала цивільний позов проти популярного британського письменника Ніла Ґеймана та його дружини, музикантки Аманди Палмер, звинувативши автора у неодноразовому сексуальному насильстві, яке ймовірно відбувалося, коли вона працювала нянею для дітей пари.
Скарлетт Павловіч подала позов до федерального суду Вісконсину, Массачусетсу та Нью-Йорка 3 лютого. Раніше Павловіч публічно назвала своє імʼя в інтерв’ю New York Magazine, де в січні вийшла стаття, в якій докладно описувалися звинувачення щодо нападу, жорстокого поводження та примусу до сексу, висунуті Ґейману кількома жінками.
У позові Павловіч звинувачує Ґеймана у зґвалтуванні, примусі та торгівлі людьми, а Палмер у тому, що вона "знайшла і надала" жінку Ґейману "для такого насильства".
Палмер і Ґейман, які одружилися у 2011 році і мають одну спільну дитину, зараз перебувають у процесі розлучення.
У позові Павловіч стверджує, що вона була бездомною і жила на пляжі, коли зустріла Палмер в Окленді, Нова Зеландія, у 2020 році. На той момент Павловіч було 22 роки. Музикантка запросила Павловіч у будинок подружжя на острові Вайхеке. Вона почала виконувати доручення для пари, доглядати за сином і допомагати у домашніх справах, зрештою ставши нянею.
У документі вона заявила, що Ґейман вперше вчинив сексуальне насильство над нею тієї ночі, коли вони познайомились у лютому 2022 року. Зґвалтування тривали, але вона продовжувала працювати на пару, оскільки була розбитою та бездомною, а Ґейман сказав їй, що допоможе її письменницькій кар’єрі.
Павловіч, за її словами, розповіла Палмер про зґвалтування, утім жінка відповіла, що більше десятка жінок казали їй про те ж саме у минулому. Напади не припинялися, поки Павловіч не сказала Палмер, що збирається вбити себе. Вона покинула сім’ю і знову стала бездомною, хоча в документах сказано, що Ґейман зрештою заплатив їй за роботу по догляду за дитиною подружжя та допоміг сплатити орендну плату за кілька місяців.
У позові Павловіч зазначила, що Палмер знала про сексуальні бажання Геймана і представила йому Павловіч, знаючи, що той вчинить насильство. Тому, як стверджує Павловіч, Ґейман і Палмер порушили федеральні заборони на торгівлю людьми, і вимагає щонайменше $7 млн компенсації.
13 січня на Vulture вийшов матеріал зі звинуваченнями вісьмох жінок, четверо з яких уже раніше звинувачували Ґеймана у сексуальному насильстві в липні 2024 року в подкасті Tortoise Media.
Одна з жінок, яка доглядала за п'ятирічною дитиною Ґеймана, стверджувала, що він запропонував їй викупатися у своєму саду, перш ніж приєднатися до неї у ванні, попросив її сісти йому на коліна і зґвалтував її.
У липні 2024 року дві жінки розповіли про грубий і принизливий секс із письменником, який, за їхніми словами, не завжди був за згодою. Ці відомості стали предметом заяви до поліції в Новій Зеландії. Сам Ґейман ці звинувачення рішуче заперечував.
Звинувачення охоплюють два десятиліття й стосуються двох молодих жінок: няні дитини Ґеймана та шанувальниці його творів, імʼя якої не називається. Жінки розповіли, що автор романів "Зоряний пил", "Американські боги" й "Книга кладовища" казав їм називати його "майстром" і піддавав сексуальному насильству.
На початку вересня Netflix скасував детективно-комедійний телесеріал "Мертві хлопці-детективи" (Dead Boy Detectives), розроблений Стівом Йокі на основі однойменних персонажів коміксів DC від Ніла Ґеймана. Проєкт не продовжать на другий сезон.
Пізніше і студія Disney відклала роботу над фільмом за фентезі-романом "Книга кладовища" британського письменника Ніла Ґеймана. У вересні Ґейман сам запропонував Prime Video відкласти зйомки третього сезону серіалу "Добрі передвісники", який знімають за його однойменним романом.
Джоан Роулінг порівняла звинуваченого у зґвалтуваннях письменника Ніла Ґеймана з Гарві Вайнштейном.
Сам Ґейман усі звинувачення заперечує.
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