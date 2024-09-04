Netflix закрив серіал "Мертві хлопці-детективи" після звинувачень проти Ніла Ґеймана в сексуальному насильстві

Про це пише NME.

Детективно-комедійний телесеріал "Мертві хлопці-детективи" (Dead Boy Detectives), розроблений Стівом Йокі на основі однойменних персонажів коміксів DC від Ніла Ґеймана та Метта Ваґнера, скасували. Причиною стали висунуті у липні проти відомого фантаста та виконавчого продюсера серіалу Ніла Ґеймана звинувачення у сексуальному насильстві.

У липні дві жінки розповіли про грубий і принизливий секс з письменником, який, за їхніми словами, не завжди був за згодою. Заяви стали предметом заяви до поліції в Новій Зеландії. Сам Ґейман ці звинувачення рішуче заперечував.

Серіал із восьми епізодів, який був частиною всесвіту "Пісочний чоловік" (The Sandman), тепер не буде продовжено на другий сезон. Ґейман написав книгу, на основі якої було знято шоу, яку пізніше адаптував Стів Йокі для Netflix. Серіал розповідає про Чарльза Роуленда та Едвіна Пейна, які вирішили не входити в потойбічний світ і залишитися на Землі та розслідувати злочини, пов'язані з надприродним.

Попри те, що шоу отримало схвальні відгуки та 92% балів на Rotten Tomatoes, а також досягло третього місця в американських чартах Neilsen, успіх у переглядах був недовгим і не досяг таких висот, як серіал "Пісочний чоловік", який був продовжений на новий сезон.

Звинувачення, оприлюднені у липні, охоплюють два десятиліття і стосуються двох молодих жінок: няні дитини Ґеймана та шанувальниці його творів, імʼя якої не називається. Жінки розповіли, що автор романів "Зоряний пил", "Американські боги" і "Книга кладовища" казав їм називати його "майстром" і піддавав сексуальному насильству.