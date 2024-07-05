Автора бестселерів "Американські боги" і "Книга кладовища" Ніла Ґеймана звинуватили у сексуальному насильстві

Про це пише Tortoise Media.

Видання оприлюднило подкаст з чотирьох частин, у якому популярного британського письменника Ніла Ґеймана дві жінки звинуватили у сексуальному насильстві. У серії подкастів жінки розповідають про грубий і принизливий секс з фантастом, який, за їхніми словами, не завжди був за згодою. Заяви стали предметом скарги до поліції в Новій Зеландії.

63-річний Ґейман рішуче заперечує будь-які звинувачення в сексі з жінками, наголошуючи, що все відбувалося за їхньою згодою. Він також зазначив, що поліція Нової Зеландії не прийняла його пропозицію про співпрацю щодо скарги однієї жінки у 2022 році. А це, за його словами, відображає її необґрунтованість.

Поліція Нової Зеландії заявила, що зробила "кілька спроб поспілкуватися з ключовими людьми в рамках цього розслідування, і ці зусилля тривають".

Звинувачення охоплюють два десятиліття і стосуються двох молодих жінок: няні дитини Ґеймана та шанувальниці його творів. Жінки розповіли, що автор романів "Зоряний пил", "Американські боги" і "Книга кладовища" казав їм називати його "майстром".

Так, 23-річна Скарлетт заявила, що Ґейман піддавав її сексуальному насильству протягом кількох годин після їхньої першої зустрічі в лютому 2022 року у ванні в його новозеландській резиденції, де вона працювала нянею для його дитини. Натомість Ґейман стверджує, що вони лише "обіймалися" та "розмовляли" у ванні, і що він отримав на це згоду.

Скарлетт також наголосила, що під час їхніх стосунків за згодою Ґейман займався з нею грубим і принизливим сексом. Редакція Tortoise бачила повідомлення, нотатки та листування з друзями, з якими Скарлетт спілкувалася в той час, що підтверджує її слова.

Другій жінці, імʼя якої приховується за літерою К., було 18 років, коли вона зустріла Ґеймана під час підписання книжок у Сарасоті, штат Флорида, у 2003 році. У них зав’язалися романтичні стосунки, коли їй виповнилося 20, а Ґейману було близько 40. Вона розповіла, що зазнала грубого і болісного сексу, на який вона не давала згоду і від якого "не отримувала задоволення". В іншому випадку К. зазначила, що Ґейман проникнув у неї, попри те, що вона просила його не робити цього, оскільки вона тоді мала інфекційне захворювання.

Ґейман входить до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. Його твори були адаптовані для мінісеріалів Netflix і Amazon, за ними знімали голлівудські фільми.

