Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Автора бестселерів "Американські боги" і "Книга кладовища" Ніла Ґеймана звинуватили у сексуальному насильстві

Автора бестселерів "Американські боги" і "Книга кладовища" Ніла Ґеймана звинуватили у сексуальному насильстві

5 липня, 2024 п'ятниця
15:26
Культура Ніл Ґейман

Дві жінки звинуватили Ніла Ґеймана, якого називають "найулюбленішим письменником з тих, що нині живуть", у сексуальному насильстві. Фантаст усе заперечує 

Зміст

Про це пише Tortoise Media.

Видання оприлюднило подкаст з чотирьох частин, у якому популярного британського письменника Ніла Ґеймана дві жінки звинуватили у сексуальному насильстві. У серії подкастів жінки розповідають про грубий і принизливий секс з фантастом, який, за їхніми словами, не завжди був за згодою. Заяви стали предметом скарги до поліції в Новій Зеландії. 

63-річний Ґейман рішуче заперечує будь-які звинувачення в сексі з жінками, наголошуючи, що все відбувалося за їхньою згодою. Він також зазначив, що поліція Нової Зеландії не прийняла його пропозицію про співпрацю щодо скарги однієї жінки у 2022 році. А це, за його словами, відображає її необґрунтованість.

Поліція Нової Зеландії заявила, що зробила "кілька спроб поспілкуватися з ключовими людьми в рамках цього розслідування, і ці зусилля тривають". 

Звинувачення охоплюють два десятиліття і стосуються двох молодих жінок: няні дитини Ґеймана та шанувальниці його творів. Жінки розповіли, що автор романів "Зоряний пил", "Американські боги" і "Книга кладовища" казав їм називати його "майстром".

Так, 23-річна Скарлетт заявила, що Ґейман піддавав її сексуальному насильству протягом кількох годин після їхньої першої зустрічі в лютому 2022 року у ванні в його новозеландській резиденції, де вона працювала нянею для його дитини. Натомість Ґейман стверджує, що вони лише "обіймалися" та "розмовляли" у ванні, і що він отримав на це згоду.

Скарлетт також наголосила, що під час їхніх стосунків за згодою Ґейман займався з нею грубим і принизливим сексом. Редакція Tortoise бачила повідомлення, нотатки та листування з друзями, з якими Скарлетт спілкувалася в той час, що підтверджує її слова.

Другій жінці, імʼя якої приховується за літерою К., було 18 років, коли вона зустріла Ґеймана під час підписання книжок у Сарасоті, штат Флорида, у 2003 році. У них зав’язалися романтичні стосунки, коли їй виповнилося 20, а Ґейману було близько 40. Вона розповіла, що зазнала грубого і болісного сексу, на який вона не давала згоду і від якого "не отримувала задоволення". В іншому випадку К. зазначила, що Ґейман проникнув у неї, попри те, що вона просила його не робити цього, оскільки вона тоді мала інфекційне захворювання.

Ґейман входить до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. Його твори були адаптовані для мінісеріалів Netflix і Amazon, за ними знімали голлівудські фільми.
 

Теги:
Світ
скандал
зґвалтування
Читайте також:
ЗСУ, мобілізація
4 липня, 2024 четвер
Майже 1 млн українців призовного віку є "фактично невидимими" для держави, – нардеп Наталуха
Володимир Путін
5 липня, 2024 п'ятниця
Путін вимагає від України капітуляції для припинення вогню, – ISW
Дональд Туск
4 липня, 2024 четвер
Туск відреагував на чутки про ймовірний візит Орбана у Москву
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.42
    Купівля 40.42
    Продаж 40.92
  • EUR
    Купівля 43.6
    Продаж 44.31
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
5 липня
15:49
біткоїн
Bitcoin впав до найнижчого рівня з лютого
15:35
Україна отримала понад 2,3 тис. тонн енергообладнання від партнерів після поновлення атак РФ
15:30
Танцювала під російську музику біля меморіалу Героїв Небесної Сотні: у Києві притягнули до відповідальності 16-річну блогерку
15:14
Ексклюзив
путін
На закритій колегії міноборони РФ Путін висунув жорстку вимогу щодо захоплення нових територій, - генерал Маломуж
15:13
Джо Байден
"Я нікуди не піду": Байден про свою участь у президентських виборах
15:02
Оновлено
орбан путін
Прем'єр Угорщини Орбан прибув до Москви і зустрівся з Путіним
14:55
Олексій Неїжпапа
Із F-16 Україна може захистити морський коридор для цивільних суден майже на 100%, - ВМС
14:54
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:47
Міжнародні резерви України у червні скоротилися на понад $1 млрд: Нацбанк назвав причину
14:39
Оновлено
Ріші Сунак
Букінгемський палац підтвердив відставку Сунака з посади прем'єра Британії. Уряд очолив Кір Стармер
14:28
За минулу добу росіяни застосували 296 розвідувальних дронів, - Сили оборони Півдня
14:26
поранені комунальники Херсону
Увечері 4 липня росіяни обстріляли комунальне підприємство в Херсоні: поранені працівники
14:25
Олег Газманов
Шаман, Лепс, Газманов і Чичеріна: YouTube заблокував канали росіян, які підтримують війну
14:11
Латвія
Латвія поставить в Україну понад 2500 дронів протягом липня
14:03
OPINION
Олег Манчура
Британська ненависть до русскіх, як той британський газон. Поливається і підстригається століттями
13:42
Вартість електроенергії
Укренерго з 9 липня змінить графіки вимкнень світла в усіх регіонах України: що відомо
13:01
Ексклюзив
Росіяни користуються успіхами й розвивають наступ, - DeepState про Торецький напрямок
13:00
Сергій Жадан у кліпі "Мишоловка"
Сергій Жадан і Євген Турчинов презентували кліп на саундтрек до воєнного трилеру "Мишоловка"
13:00
Оновлено
путін
Путін відкинув припинення вогню до початку перемовин з Україною
12:55
ЗРК Patriot
Німеччина передала Україні третій ЗРК Patriot
12:40
Зеленський
"З нетерпінням чекаю на тісну спільну роботу": Зеленський про перемогу Стармера на виборах у Британії
12:36
Роб Гелфорд
Фронтмен Judas Priest на концерті в Берліні загорнувся в український прапор
12:34
спека
Коли повернеться спека: прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко на вихідні 6 - 7 липня
12:19
Посол США в Україні Бріджит Брінк
Інтеграція України до Альянсу і посилення ППО: Брінк розповіла, що обговорюватимуть на саміті НАТО
12:15
Партизани підірвали залізничну колію під Єкатеринбургом, якою перевозили північнокорейські боєприпаси, – "Атеш"
12:14
зерно, пшениця, комбайн
Мінагрополітики переглянуло прогноз урожаю з огляду на погоду: що відомо
12:05
OPINION
Юрій Богданов
Вибори, нафта, санкції. Сюжет отримав черговий розвиток
11:55
Єнс Столтенберг
Столтенберг висловив сподівання, що Україна стане членом НАТО до 2034 року
11:44
Оновлено
"Голодомор. Історія неусвідомленої травми" Віталія Огієнка
Видавництво "Віхола" відреагувало на звинувачення автора книги про Голодомор Огієнка у плагіаті
11:39
Денніс Френсіс
Сподіваємося, що РФ вирішить вивести війська з України до вересня цього року або раніше, – голова ГА ООН
11:25
Бердянськ
Окупований Бердянськ залишився без світла і води, – МВА
11:17
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа збирає батарею Patriot для України по всьому континенту, а інформація про візит Орбана до Москви викликала занепокоєння інших лідерів ЄС. Акценти світових ЗМІ 5 липня
11:12
електроенергія
Графіки вимкнень діятимуть цілодобово, залучатиметься аварійна допомога з Польщі: ситуація в енергосистемі станом на 5 липня
11:06
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Відставка Шмигаля під час воєнного стану неможлива, – нардеп Веніславський
10:54
Ексклюзив
Карта бойових дій: Часів Яр
Не слід робити песимістичні висновки: Згурець про можливий вихід ЗСУ з Часового Яру
10:52
Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова
У ГУР розповіли про наслідки зупинки Оскольського електрометалургійного комбінату для ВПК Росії
10:17
"Фотографувались на дружніх прогулянках": СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ, яка коригувала ракетні удари по Одесі
10:15
відключення електроенергії
Через відключення світла у червні прискорилася міграція з України: як це вплинуло на ринок праці
10:04
OPINION
Віталій Портников
Путін спекулює на Стамбулі
10:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 липня: скільки коштують долар та євро
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV