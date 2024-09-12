На тлі звинувачень у зґвалтуванні Ніл Ґейман запропонував призупинити зйомки нового сезону "Добрих передвісників"

Про це пише Deadline.

Виробництво нового сезону серіалу Amazon Video та BBC Two "Добрі передвісники" призупинено. Причиною стали звинувачення жінок у сексуальному насильстві проти керівника серіалу і виконавчого продюсера Ніла Ґеймана, за однойменним романом якого знімають шоу. Книжку "Добрі передвісники" Ніл Гейман написав у співавторстві з Террі Пратчеттом.

Таку пропозицію Ґейман зробив Amazon і продюсерам, щоб скандал зі звинуваченнями не вплинув на майбутню адаптацію іншої книжки Террі Пратчетта. Наразі відомо, що Amazon розглядає пропозицію Ґеймана, але остаточних рішень поки не прийнято.

Третій сезон "Добрих передвісників" перебуває на ранніх стадіях підготовки до виробництва. Ґейман раніше заявляв, що серіал, який знімається в Шотландії, почнеться з січня.

Минулого року "Добрі передвісники" було продовжено на третій і останній сезон, а Ґейман залишився виконавчим продюсером, сценаристом та шоуранером. Його співавтор, Дуглас Макіннон, покинув шоу минулого року.

Дія серіалу відбувається у 2018 році та розповідає про демона Кроулі (у виконанні Девіда Теннанта) і янгола Азирафаїла (у виконанні Майкла Шина), які полюбили життя на Землі та прагнуть запобігти приходу Антихриста і заразом фінальній битві між Раєм і Пеклом.

У липні дві жінки розповіли про грубий і принизливий секс із письменником, який, за їхніми словами, не завжди був за згодою. Ці відомості стали предметом заяви до поліції в Новій Зеландії. Сам Ґейман ці звинувачення рішуче заперечував.

Звинувачення охоплюють два десятиліття і стосуються двох молодих жінок: няні дитини Ґеймана та шанувальниці його творів, імʼя якої не називається. Жінки розповіли, що автор романів "Зоряний пил", "Американські боги" і "Книга кладовища" казав їм називати його "майстром" і піддавав сексуальному насильству.

На початку вересня Netflix скасував детективно-комедійний телесеріал "Мертві хлопці-детективи" (Dead Boy Detectives), розроблений Стівом Йокі на основі однойменних персонажів коміксів DC від Ніла Ґеймана. Проєкт не продовжать на другий сезон.

Пізніше і студія Disney відклала роботу над фільмом за фентезі-романом "Книга кладовища" британського письменника Ніла Ґеймана.