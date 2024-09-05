Disney призупиняє виробництво екранізації "Книги кладовища" Ніла Ґеймана після звинувачень письменника у зґвалтуванні

Про це пише Variety.

Студія Disney призупиняє роботу над фільмом режисера Марка Форстера, що є екранізацією дитячої книжки Ніла Ґеймана "Книга кладовища". Проєкт не був повністю скасований, але його розробка наразі на паузі з різних причин, зокрема і через висунуті проти популярного британського письменника обвинувачення в сексуальному насильстві.

Опублікована в 2008 році "Книга кладовища" розповідає про хлопчика, якого виховують привиди кладовища після вбивства його сім’ї. Екранізація ще не перейшла на етап препродакшну і не мала жодного підтвердженого акторського складу. Ґейман не мав ніякого відношення до фільму.

Днями стало відомо, що з цієї ж причини Netflix скасував детективно-комедійний телесеріал "Мертві хлопці-детективи" (Dead Boy Detectives), розроблений Стівом Йокі на основі однойменних персонажів коміксів DC від Ніла Ґеймана. Проєкт не продовжать на другий сезон.

У липні дві жінки розповіли про грубий і принизливий секс із письменником, який, за їхніми словами, не завжди був за згодою. Ці відомості стали предметом заяви до поліції в Новій Зеландії. Сам Ґейман ці звинувачення рішуче заперечував.

Звинувачення. охоплюють два десятиліття і стосуються двох молодих жінок: няні дитини Ґеймана та шанувальниці його творів, імʼя якої не називається. Жінки розповіли, що автор романів "Зоряний пил", "Американські боги" і "Книга кладовища" казав їм називати його "майстром" і піддавав сексуальному насильству.